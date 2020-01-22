22 января среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 5/10
usd 61.86
eur 68.62
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 5/10
usd 61.86
eur 68.62

Все новости

Все новости
Город

С лифтами и телестудией: на Южно-Чемском жилмассиве откроют новую школу на 1100 учеников

Ожидается, что новое учебное учреждение начнёт работать в середине февраля

1 803
15 Обсудить

Поделиться

Сейчас школа <nobr class="_">№&nbsp;217</nobr> готовится к открытию

Сейчас школа № 217 готовится к открытию

Мэрия Новосибирска разрешила ввод в эксплуатацию школы № 217, которая находится на улице Виктора Шевелёва, 3 в районе ЖК Матрёшкин двор. Сейчас организация собирает необходимые документы, чтобы начать работу.

Высота здания составляет от двух до четырёх этажей. Согласно документу на муниципальном сайте, строительство обошлось в 732 миллиона рублей. На данный момент в коллектив школы приняли 65% преподавателей.

— Сейчас учреждение получило акт ввода, направлены заявки на экспертизу в Госпожнадзор и Роспотребнадзор. После проведения экспертизы и получения положительного заключения будут поданы документы на лицензию на образовательную деятельность. Как только мы получим лицензию, мы сможем принимать детей. Соответственно, примем детей, и начнётся процесс обучения. Это, ориентировочно, будет в середине февраля, — рассказала НГС директор Елена Третьякова.

После уроков ученики смогут посещать творческие и спортивные секции

После уроков ученики смогут посещать творческие и спортивные секции

В школе есть три спортивных зала, кабинет хореографии, актовый зал, радиостудия, телестудия, творческая лаборатория, в которой дети будут заниматься вокалом, лаборатории физики, химии и робототехники, картинная галерея. Ученики смогут посещать дополнительные занятия в теле- и радиостудиях, также в школе будут секции баскетбола, волейбола, лыж и хореографии.

— Школа рассчитана на 1100 учеников, это по наполняемости, будет, может быть, и больше, — объяснила директор.

В здании есть два обычных лифта, а также два лифта и три подъёмника для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для школьников района появится 1100 дополнительных мест

Для школьников района появится 1100 дополнительных мест

Ранее губернатор Андрей Травников рассказал о том, что в 2020 году в регионе появится 7 тысяч новых мест для школьников, а классные руководители будут получать специальные выплаты.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Кировский районновая школаобразование
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

22 янв 2020 в 11:51

Проезжала мимо-реально впечатляет! Красивая школа! Уверена, что и оснащение будет самое современное!

Фото пользователя
22 янв 2020 в 11:47

"Высота здания составляет от двух до четырёх этажей".
Антиресна-а-а. Нуну нанять спицальна абучинава чилавека, чо-бы он смог точна патсщитать каличиство етажов. А так - проста ребус какота...

Фото пользователя
22 янв 2020 в 11:49

А где учеников возьмут?Новосибирские женщины не рожают ведь. Будет школа пустой теперь стоять.