С лифтами и телестудией: на Южно-Чемском жилмассиве откроют новую школу на 1100 учеников

Мэрия Новосибирска разрешила ввод в эксплуатацию школы № 217 , которая находится на улице Виктора Шевелёва, 3 в районе ЖК Матрёшкин двор. Сейчас организация собирает необходимые документы, чтобы начать работу.

Высота здания составляет от двух до четырёх этажей. Согласно документу на муниципальном сайте, строительство обошлось в 732 миллиона рублей. На данный момент в коллектив школы приняли 65% преподавателей.



— Сейчас учреждение получило акт ввода, направлены заявки на экспертизу в Госпожнадзор и Роспотребнадзор. После проведения экспертизы и получения положительного заключения будут поданы документы на лицензию на образовательную деятельность. Как только мы получим лицензию, мы сможем принимать детей. Соответственно, примем детей, и начнётся процесс обучения. Это, ориентировочно, будет в середине февраля, — рассказала НГС директор Елена Третьякова.

