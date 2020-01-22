С лифтами и телестудией: на Южно-Чемском жилмассиве откроют новую школу на 1100 учеников

Мэрия Новосибирска разрешила ввод в эксплуатацию школы
Высота здания составляет от двух до четырёх этажей. Согласно документу на муниципальном сайте, строительство обошлось в 732 миллиона рублей. На данный момент в коллектив школы приняли 65% преподавателей.
— Сейчас учреждение получило акт ввода, направлены заявки на экспертизу в Госпожнадзор и Роспотребнадзор. После проведения экспертизы и получения положительного заключения будут поданы документы на лицензию на образовательную деятельность. Как только мы получим лицензию, мы сможем принимать детей. Соответственно, примем детей, и начнётся процесс обучения. Это, ориентировочно, будет в середине февраля, — рассказала НГС директор Елена Третьякова.
В школе есть три спортивных зала, кабинет хореографии, актовый зал, радиостудия, телестудия, творческая лаборатория, в которой дети будут заниматься вокалом, лаборатории физики, химии и робототехники, картинная галерея. Ученики смогут посещать дополнительные занятия в теле- и радиостудиях, также в школе будут секции баскетбола, волейбола, лыж и хореографии.
— Школа рассчитана на 1100 учеников, это по наполняемости, будет, может быть, и больше, — объяснила директор.
В здании есть два обычных лифта, а также два лифта и три подъёмника для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее губернатор Андрей Травников рассказал о том, что в 2020 году в регионе появится 7 тысяч новых мест для школьников, а классные руководители будут получать специальные выплаты.