Снежные заносы и потепление до нуля: новосибирцев снова ждёт сложная погода

Под конец рабочей недели в Новосибирске потеплеет до нуля, но будет дуть сильный ветер — в порывах до 22 м/с

— Днём, 22 января, мы ожидаем ослабление морозов по всей территории. Температурный фон — 6–11 градусов ниже нуля. Осадков не ожидаем, но по югу с приближением ложбины следующего европейского циклона в отдельных районах возможен слабый снег, — рассказал корреспонденту НГС ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра Евгений Тунаев.

Новосибирские синоптики дали прогноз на остаток рабочей недели — область снова накроет волной тепла, но вместе с этим циклон принесёт метели и ветер до 22 м/с.

В четверг, 23 января, продолжится поступление тёплых воздушных масс из районов Казахстана, но вместе с тем увеличится количество осадков.



— В этот день мы уже ожидаем умеренные осадки, в отдельных районах метели, снежные заносы с ухудшением видимости. Будет порывистый ветер: ночью ещё 6–11 м/с, днём — 10–15 м/с с усилением до 22 м/с. И гололёдные явления. Ночью в городе 10–12 градусов мороза, днём — 2–4 градуса мороза, — добавил специалист.



В пятницу, 24 января, осадки сохранятся в большинстве районов региона. Также ожидаются метели и порывистый ветер с усилением до 22 м/с. В Новосибирске ночные температуры составят 3–5 градусов мороза, днём — около нуля.



На прошлой неделе в Новосибирск пришёл штормовой ветер, который оборвал провода, обрушил рекламные штендеры, а также осложнил ситуацию на дорогах, из-за чего в Новосибирске и области произошло несколько крупных ДТП. Обо всём этом мы рассказывали в онлайн-трансляции.

