Главный бухгалтер школы искусств выплатила себе 2 лишних миллиона: она лечила сына от акне

17 января бывшего главного бухгалтера школы искусств «Кантилена» приговорили к 3 годам условного заключения.
Женщина признана виновной в махинациях со своей зарплатой — за два года она похитила из бюджета организации больше 2 миллионов рублей.
Как уточнили корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска, женщина пошла на преступления ради лечения сына от акне.
— Во время допроса на судебном заседании она сказала, что у сына были проблемы с кожей, акне. Она лечила его: использовала питание, мази — уходило по 30–50 тысяч в месяц, а зарплаты не хватало, — пояснили в прокуратуре.
Выяснилось, что махинациями главный бухгалтер муниципальной школы искусств «Кантилена» на улице Мира занималась в течение двух лет:
— В период с 2016-го по 2018-й включительно без ведома директора изготавливала платежные поручения, реестры зачисления, в которые вносила заведомо ложные сведения о завышенном размере заработной платы. Таким образом производила себе незаконные зачисления денежных средств с целью дальнейшего хищения. Общая сумма составила 2 миллиона 31 тысячу рублей. Признана виновной по ч. 4 статьи 159 «Мошенничество». Назначили наказание в 3 года 6 месяцев условно, — рассказали в прокуратуре.
Сейчас Надежда частично выплатила ущерб — в ходе следствия она возместила 1000 рублей. Женщина устроилась на другую работу и планирует выплачивать долг дальше.
— Там ситуация была не принципиально в сыне. Я понимаю, что я не права. Все мы люди и все имеем право на ошибку. Я не убила никого, не бабушку ограбила. Да, я признаю, что совершила, мне стыдно за этот поступок очень. Я в этом жила целый год. Просто была тяжелая жизненная ситуация, — рассказала бывший бухгалтер.
Корреспондент НГС во время подготовки материала несколько раз звонила в «Кантилену», но там не брали трубку.
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