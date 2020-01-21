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Криминал

Главный бухгалтер школы искусств выплатила себе 2 лишних миллиона: она лечила сына от акне

По словам женщины, на преступление её толкнула сложная жизненная ситуация

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Сейчас женщина пытается расплатиться с государством&nbsp;

Сейчас женщина пытается расплатиться с государством 

17 января бывшего главного бухгалтера школы искусств «Кантилена» приговорили к 3 годам условного заключения. 

Женщина признана виновной в махинациях со своей зарплатой — за два года она похитила из бюджета организации больше 2 миллионов рублей.

Как уточнили корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска, женщина пошла на преступления ради лечения сына от акне.

— Во время допроса на судебном заседании она сказала, что у сына были проблемы с кожей, акне. Она лечила его: использовала питание, мази — уходило по 30–50 тысяч в месяц, а зарплаты не хватало, — пояснили в прокуратуре.

Выяснилось, что махинациями главный бухгалтер муниципальной школы искусств «Кантилена» на улице Мира занималась в течение двух лет:

— В период с 2016-го по 2018-й  включительно без ведома директора изготавливала платежные поручения, реестры зачисления, в которые вносила заведомо ложные сведения о завышенном размере заработной платы. Таким образом производила себе незаконные зачисления денежных средств с целью дальнейшего хищения. Общая сумма составила 2 миллиона 31 тысячу рублей. Признана виновной по ч. 4 статьи 159 «Мошенничество». Назначили наказание в 3 года 6 месяцев условно, — рассказали в прокуратуре. 

Сейчас Надежда частично выплатила ущерб — в ходе следствия она возместила 1000 рублей. Женщина устроилась на другую работу и планирует выплачивать долг дальше.

— Там ситуация была не принципиально в сыне. Я понимаю, что я не права. Все мы люди и все имеем право на ошибку. Я не убила никого, не бабушку ограбила. Да, я признаю, что совершила, мне стыдно за этот поступок очень. Я в этом жила целый год. Просто была тяжелая жизненная ситуация, — рассказала бывший бухгалтер. 

Корреспондент НГС во время подготовки материала несколько раз звонила в «Кантилену», но там не брали трубку. 

Накануне прокуратура Дзержинского района обвинила заведующую колопроктологическим отделением Городской клинической больницы № 2 в махинациях на 1,5 миллиона рублей. Женщина регистрировала в стационаре несуществующих пациентов и получала за их «лечение» деньги. 

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мошенничествопрокуратурасуд
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КОММЕНТАРИИ (12)

пенсионерка
21 янв 2020 в 19:25

Надо было приговорить к реальному сроку. Акне - это не болезнь вообще, а всего лишь прыщики.

Гость
21 янв 2020 в 19:25

Матери часто прикрываются детьми,оправдывая свои поступки.

Гость
21 янв 2020 в 19:28

Сперла 2000000 возместила 1000)))))))