Главный бухгалтер школы искусств выплатила себе 2 лишних миллиона: она лечила сына от акне

17 января бывшего главного бухгалтера школы искусств «Кантилена» приговорили к 3 годам условного заключения.

Женщина признана виновной в махинациях со своей зарплатой — за два года она похитила из бюджета организации больше 2 миллионов рублей.

Как уточнили корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска, женщина пошла на преступления ради лечения сына от акне.

— Во время допроса на судебном заседании она сказала, что у сына были проблемы с кожей, акне. Она лечила его: использовала питание, мази — уходило по 30–50 тысяч в месяц, а зарплаты не хватало, — пояснили в прокуратуре.