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Названы три страны, куда толпами едут новосибирские туристы

Число перелётов в эти страны выросло по сравнению с прошлым годом

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Новосибирские туристы отдают предпочтение отдыху в тёплых странах

Новосибирские туристы отдают предпочтение отдыху в тёплых странах

Таиланд стал лидером среди курортов, которые выбирали новосибирские туристы в 2019 году.

Об этом 21 января на пресс-конференции в ТАСС рассказали эксперты в области туризма.

Член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Елена Лукьянова отметила рост числа перелётов в Таиланд, Турцию, Вьетнам и Арабские Эмираты, который составил от 10% до 14%.

Анталию туристы посещают с апреля по октябрь, за это время туда слетали 84 тысячи 900 туристов. Виталий Наумов, директор Регионального информационно-аналитического центра STI, называет это направление самым массовым из-за такого потока. Однако на первом месте по популярности остаётся Таиланд.

— Если говорить по странам выезда, то вне конкуренции — Таиланд. В Таиланд выехало чистой цифрой в прошлом году 143 тысячи 600 сибиряков. Это порядка 10% от общероссийского потока в Таиланд, — добавил Наумов.

Кроме Таиланда и Турции в тройку популярных направлений вошла Камрань во Вьетнаме, куда въехали 66 тысяч туристов.

Елена Лукьянова отметила рост числа перелётов в Европу. Если в 2017 году был только один рейс в Чехию, то сейчас их три. Активно развиваются направления в Прагу, Будапешт, Рим и Париж.

Пассажиропоток на российские курорты также увеличился. Прирост в 2019 году составил 20,9% в Сочи и 20,7% в Симферополе. В Анапу стало летать на 55% больше туристов, потому что это направление стало круглогодичным. Кавказские Минеральные Воды показали прирост в 8–9%.

Эксперты предполагают, что летом вырастет количество перелётов в Турцию. Сейчас в этой стране увеличивается стоимость на проживание в отелях, что связано с ростом налога на продажу алкоголя. Однако из-за ситуации с курсом евро цена на туры ожидается такая же, как в прошлом году.

Ранее НГС писал о том, как изменится стоимость отдыха в Турции из-за налога на проживание.

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отдыхлетний отдыхавиаперелеты
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КОММЕНТАРИИ (11)

Катя
21 янв 2020 в 20:04

Надо записывать адреса всех ездящих отдыхать за границу. Таких граждан нужно брать на карандашь и пристально изучать их жизнидеятельность.

пенсионерка
21 янв 2020 в 20:01

Давно уже доказано, что с точки зрения пользы для здоровья, надо есть местные овощи и ягоды, а также отдыхать в местном климате - в НСО.
Тем более, что у всех есть дачи.

вася
21 янв 2020 в 20:06

Я отдыхаю только в Крыму, потому что я не навальновец, я патриот и люблю в засос Владимира Владимировича и ещё я смотрю чтобы в Крыму лодки не раскачивали как в Тайланде.