Названы три страны, куда толпами едут новосибирские туристы

Анталию туристы посещают с апреля по октябрь, за это время туда слетали 84 тысячи 900 туристов. Виталий Наумов, директор Регионального информационно-аналитического центра STI, называет это направление самым массовым из-за такого потока. Однако на первом месте по популярности остаётся Таиланд.

Член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Елена Лукьянова отметила рост числа перелётов в Таиланд, Турцию, Вьетнам и Арабские Эмираты, который составил от 10% до 14%.

Об этом 21 января на пресс-конференции в ТАСС рассказали эксперты в области туризма.

Таиланд стал лидером среди курортов, которые выбирали новосибирские туристы в 2019 году.

— Если говорить по странам выезда, то вне конкуренции — Таиланд. В Таиланд выехало чистой цифрой в прошлом году 143 тысячи 600 сибиряков. Это порядка 10% от общероссийского потока в Таиланд, — добавил Наумов.



Кроме Таиланда и Турции в тройку популярных направлений вошла Камрань во Вьетнаме, куда въехали 66 тысяч туристов.



Елена Лукьянова отметила рост числа перелётов в Европу. Если в 2017 году был только один рейс в Чехию, то сейчас их три. Активно развиваются направления в Прагу, Будапешт, Рим и Париж.



Пассажиропоток на российские курорты также увеличился. Прирост в 2019 году составил 20,9% в Сочи и 20,7% в Симферополе. В Анапу стало летать на 55% больше туристов, потому что это направление стало круглогодичным. Кавказские Минеральные Воды показали прирост в 8–9%.



Эксперты предполагают, что летом вырастет количество перелётов в Турцию. Сейчас в этой стране увеличивается стоимость на проживание в отелях, что связано с ростом налога на продажу алкоголя. Однако из-за ситуации с курсом евро цена на туры ожидается такая же, как в прошлом году.

