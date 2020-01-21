Родные пропавшего на Ангаре рабочего из Новосибирска объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей

15 января на реке Ангаре в Богучанском районе произошло ЧП — транспортёр с рабочими ушел под лёд. Всё случилось в 15 километрах от поселка Пинчуга. 40-летний водитель перевозил на моторизированном транспортёре легкого бронирования рабочих ГФР АО «Пангея». Из-за неосторожных действий водителя транспортёр провалился под лёд и утонул вместе с одним из рабочих. Четверым пассажирам посчастливилось выбраться на лёд.



Спустя два дня родные и друзья пропавшего приехали на место и начали искать Амана Тимербаева. 27-летний молодой человек приехал работать из Новосибирска. Во время ЧП он был одет в спецодежду — ватные штаны и куртку. Всё произошло в 300 метрах от берега Ангары при проведении сейсмолого-разведывательных работ.