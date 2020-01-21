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Родные пропавшего на Ангаре рабочего из Новосибирска объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей

27-летний Аман — единственный, кто не сумел выбраться из ледяной Ангары после крушения под лёд

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27-летний Аман Тимербаев приехал работать в Богучаны из Новосибирска

27-летний Аман Тимербаев приехал работать в Богучаны из Новосибирска

15 января на реке Ангаре в Богучанском районе произошло ЧП — транспортёр с рабочими ушел под лёд. Всё случилось в 15 километрах от поселка Пинчуга. 40-летний водитель перевозил на моторизированном транспортёре легкого бронирования рабочих ГФР АО «Пангея». Из-за неосторожных действий водителя транспортёр провалился под лёд и утонул вместе с одним из рабочих. Четверым пассажирам посчастливилось выбраться на лёд.

Спустя два дня родные и друзья пропавшего приехали на место и начали искать Амана Тимербаева. 27-летний молодой человек приехал работать из Новосибирска. Во время ЧП он был одет в спецодежду — ватные штаны и куртку. Всё произошло в 300 метрах от берега Ангары при проведении сейсмолого-разведывательных работ.

Друзья пропавшего рассказали нашим коллегам из NGS24.RU, что спасатели МЧС и аквалангисты произвели поиски затонувшего тягача, тела не обнаружили. Они надеются на помощь волонтеров и просят помочь в поисках Амана. Ради этого даже объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей нашедшему без вести пропавшего друга.

— Спецслужбы в дальнейшем отказываются продолжать поиски — считают, что нецелесообразно и нужно ждать весны. Волонтеры тоже отказывают нам в помощи. Мы всё понимаем, но на данный момент всем хочется верить только в лучшее. Поэтому мы решили просить помощи у местных жителей, рыбаков и охотников — всех, кто хорошо знает местность и реку Ангару, — пояснила ситуацию Юлия Городецкая. 

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Ангарапропавшие без вести
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КОММЕНТАРИИ (7)

пенсионерка
21 янв 2020 в 17:26

Шикарная елка, дорогой ремонт. Странно все это. Откуда у рабочего были такие деньги на все это?
Вознаграждение - тоже сумма солидная, но лучше бы потратили на частных детективов.

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21 янв 2020 в 17:28

на реке Ангаре

21 янв 2020 в 17:35

Конечно, жаль, но уход под воду в ватнике = уход на дно. Тем более, когда речь идет о ледяной воде, да еще и с пластом льда на ней, который снизу никак не пробить.
К сожалению, эти надежды друзей - наивны и несбыточны.