Родные пропавшего на Ангаре рабочего из Новосибирска объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей

15 января на реке Ангаре в Богучанском районе произошло ЧП — транспортёр с рабочими ушел под лёд. Всё случилось в 15 километрах от поселка Пинчуга. 40-летний водитель перевозил на моторизированном транспортёре легкого бронирования рабочих ГФР АО «Пангея». Из-за неосторожных действий водителя транспортёр провалился под лёд и утонул вместе с одним из рабочих. Четверым пассажирам посчастливилось выбраться на лёд.
Спустя два дня родные и друзья пропавшего приехали на место и начали искать Амана Тимербаева. 27-летний молодой человек приехал работать из Новосибирска. Во время ЧП он был одет в спецодежду — ватные штаны и куртку. Всё произошло в 300 метрах от берега Ангары при проведении сейсмолого-разведывательных работ.
Друзья пропавшего рассказали нашим коллегам из NGS24.RU, что спасатели МЧС и аквалангисты произвели поиски затонувшего тягача, тела не обнаружили. Они надеются на помощь волонтеров и просят помочь в поисках Амана. Ради этого даже объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей нашедшему без вести пропавшего друга.
— Спецслужбы в дальнейшем отказываются продолжать поиски — считают, что нецелесообразно и нужно ждать весны. Волонтеры тоже отказывают нам в помощи. Мы всё понимаем, но на данный момент всем хочется верить только в лучшее. Поэтому мы решили просить помощи у местных жителей, рыбаков и охотников — всех, кто хорошо знает местность и реку Ангару, — пояснила ситуацию Юлия Городецкая.