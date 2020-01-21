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Полиция назвала самые аварийные места Новосибирска — показываем на карте наиболее опасные

Всего полицейские насчитали 17 мест концентрации аварий

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Декабрьское ДТП на Бердском шоссе — это место попало в сводку полиции как наиболее аварийное за прошедший год

Декабрьское ДТП на Бердском шоссе — это место попало в сводку полиции как наиболее аварийное за прошедший год

Полиция Новосибирска назвала места концентрации ДТП в Новосибирске за 2019 год. Также в ГУ МВД по Новосибирску подсчитали, сколько аварий случилось в прошлом году.

Всего в городе произошло 1021 ДТП, и это значительно отличается от статистики 2018 года — тогда аварий в Новосибирске было примерно на 30% больше. За год уменьшилось и число жертв.

— В указанных дорожно-транспортных происшествиях 68 (–15%) человек погибли, 1277 (–29,3%) получили различные травмы, — отметили в управлении.

В Новосибирске всего было зафиксировано 17 опасных перекрёстков и участков улиц, где часто случались аварии.

Наибольшее количество аварий произошло на пересечении улиц Титова и Серафимовича (5 ДТП с 6 пострадавшими) и возле дома № 198 на улице Титова (5 ДТП с 5 пострадавшими). На Петухова, 82–82/2 случилось 4 ДТП, в которых оказалось 5 пострадавших.

Смертельными в статистике, подготовленной ГУ МВД, стали два участка улиц — возле дома № 9 на ул. Свечникова (3 ДТП, 2 пострадавших и один погибший) и участок от дома 142, к.1 по Старому шоссе до дома 165 по Бердскому шоссе (3 ДТП, 2 пострадавших, один погибший).

Мы нанесли на карту места, где произошло больше всего ДТП и где случились аварии с большим количеством последствий.

Так выглядит аварийная карта города

Так выглядит аварийная карта города

Чаще всего травмы получали на участке Толмачёвского шоссе от дома 45/6 до дома 47А (3 ДТП, 11 пострадавших) и перекрёстке Лыщинского — Немировича-Данченко (3 ДТП, 8 пострадавших).

В статистике также оказались перекрёстки:

Фрунзе — Кошурникова — Красина (3 ДТП, 5 пострадавших), 

Дуси Ковальчук — Холодильная (3 ДТП, 3 пострадавших), 

Титова — Костычева (3 ДТП, 3 пострадавших), 

Пролетарская — Бориса Богаткова (3 ДТП, 5 пострадавших), 

Воинская — Автогенная (3 ДТП, 3 пострадавших), 

Гоголя — Красный проспект (3 ДТП, 3 пострадавших), 

участки по адресам: 

Кедровая, 1/1 (3 ДТП, 3 пострадавших), 

Сибиряков-Гвардейцев, 64 (3 ДТП, 3 пострадавших), 

Красный проспект, 17/1 (4 ДТП, 4 пострадавших),

Красный проспект, 67 (3 ДТП, 3 пострадавших).

На прошлой неделе на улице Жуковского произошла страшная авария — из-за сложной ситуации на дороге и ухудшения видимости легковушка залетела под КАМАЗ. Молодые мужчины, находившиеся в «десятке», в ДТП не выжили; чтобы вырезать их тела из салона покорёженного авто, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом.

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