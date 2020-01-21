Полиция назвала самые аварийные места Новосибирска — показываем на карте наиболее опасные

Полиция Новосибирска назвала места концентрации ДТП в Новосибирске за 2019 год. Также в ГУ МВД по Новосибирску подсчитали, сколько аварий случилось в прошлом году.
Всего в городе произошло 1021 ДТП, и это значительно отличается от статистики 2018 года — тогда аварий в Новосибирске было примерно на 30% больше. За год уменьшилось и число жертв.
— В указанных дорожно-транспортных происшествиях 68 (–15%) человек погибли, 1277 (–29,3%) получили различные травмы, — отметили в управлении.
В Новосибирске всего было зафиксировано 17 опасных перекрёстков и участков улиц, где часто случались аварии.
Наибольшее количество аварий произошло на пересечении улиц Титова и Серафимовича (5 ДТП с 6 пострадавшими) и возле дома
Смертельными в статистике, подготовленной ГУ МВД, стали два участка улиц — возле дома
Мы нанесли на карту места, где произошло больше всего ДТП и где случились аварии с большим количеством последствий.
Чаще всего травмы получали на участке Толмачёвского шоссе от дома 45/6 до дома 47А (3 ДТП, 11 пострадавших) и перекрёстке Лыщинского — Немировича-Данченко (3 ДТП, 8 пострадавших).
В статистике также оказались перекрёстки:
Фрунзе — Кошурникова — Красина (3 ДТП, 5 пострадавших),
Дуси Ковальчук — Холодильная (3 ДТП, 3 пострадавших),
Титова — Костычева (3 ДТП, 3 пострадавших),
Пролетарская — Бориса Богаткова (3 ДТП, 5 пострадавших),
Воинская — Автогенная (3 ДТП, 3 пострадавших),
Гоголя — Красный проспект (3 ДТП, 3 пострадавших),
участки по адресам:
Кедровая, 1/1 (3 ДТП, 3 пострадавших),
Сибиряков-Гвардейцев, 64 (3 ДТП, 3 пострадавших),
Красный проспект, 17/1 (4 ДТП, 4 пострадавших),
Красный проспект, 67 (3 ДТП, 3 пострадавших).
На прошлой неделе на улице Жуковского произошла страшная авария — из-за сложной ситуации на дороге и ухудшения видимости легковушка залетела под КАМАЗ. Молодые мужчины, находившиеся в «десятке», в ДТП не выжили; чтобы вырезать их тела из салона покорёженного авто, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом.