Полиция назвала самые аварийные места Новосибирска — показываем на карте наиболее опасные

Декабрьское ДТП на Бердском шоссе — это место попало в сводку полиции как наиболее аварийное за прошедший год

Полиция Новосибирска назвала места концентрации ДТП в Новосибирске за 2019 год. Также в ГУ МВД по Новосибирску подсчитали, сколько аварий случилось в прошлом году.

Всего в городе произошло 1021 ДТП, и это значительно отличается от статистики 2018 года — тогда аварий в Новосибирске было примерно на 30% больше. За год уменьшилось и число жертв.



— В указанных дорожно-транспортных происшествиях 68 (–15%) человек погибли, 1277 (–29,3%) получили различные травмы, — отметили в управлении.



В Новосибирске всего было зафиксировано 17 опасных перекрёстков и участков улиц, где часто случались аварии.

