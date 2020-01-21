В Новосибирской области открыли ледяную дорогу через Обь

Во вторник, 21 января, между селами Спирино и Чингисы Ордынского района Новосибирской области открыли первую для этой зимы ледовую переправу.

Длина ледовой дороги составляет 1,8 км — теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища. Толщина льда — от 34 до 40 сантиметров, что, по словам спасателей, позволяет пропускать автомобильную технику массой до 2,5 тонны. Переправа функционирует с 7:00 до 19:00.

— Открытая переправа оборудована спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования дорогой на водоёме. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. На месте несут дежурство 4 человека — это обученные для оказания своевременной помощи спасатели. В готовности постоянно находятся три единицы техники, необходимые для эвакуации, обогрева людей, расчистки заносов и транспортировки со льда техники, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

