В Новосибирской области открыли ледяную дорогу через Обь

Во вторник, 21 января, между селами Спирино и Чингисы Ордынского района Новосибирской области открыли первую для этой зимы ледовую переправу.
Длина ледовой дороги составляет 1,8 км — теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища. Толщина льда — от 34 до 40 сантиметров, что, по словам спасателей, позволяет пропускать автомобильную технику массой до 2,5 тонны. Переправа функционирует с 7:00 до 19:00.
— Открытая переправа оборудована спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования дорогой на водоёме. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. На месте несут дежурство 4 человека — это обученные для оказания своевременной помощи спасатели. В готовности постоянно находятся три единицы техники, необходимые для эвакуации, обогрева людей, расчистки заносов и транспортировки со льда техники, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
Специалисты МЧС России напоминают водителям, что проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне официальных ледовых переправ запрещён законом.
— Спасатели также призвали соблюдать интервал движения, двигаться по льду равномерно, без остановок, разгонов и разворотов. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Движение транспортных средств при плохой видимости (метель или пурга) по переправе осуществлять не рекомендуется, — говорится в сообщении МЧС.
При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 101 или 112.
Вчера спасатели подсчитали, сколько людей окунулись в купели на Крещение. Стало известно, что в проруби окунулись 18 тысяч 861 человек.