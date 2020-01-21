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Зима

В Новосибирской области открыли ледяную дорогу через Обь

Теперь местным жителям не придется преодолевать 100-километровый объезд

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Переправа начала работать сегодня

Переправа начала работать сегодня

Во вторник, 21 января, между селами Спирино и Чингисы Ордынского района Новосибирской области открыли первую для этой зимы ледовую переправу. 

Длина ледовой дороги составляет 1,8 км — теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища. Толщина льда — от 34 до 40 сантиметров, что, по словам спасателей, позволяет пропускать автомобильную технику массой до 2,5 тонны. Переправа функционирует с 7:00 до 19:00.

— Открытая переправа оборудована спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования дорогой на водоёме. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. На месте несут дежурство 4 человека — это обученные для оказания своевременной помощи спасатели. В готовности постоянно находятся три единицы техники, необходимые для эвакуации, обогрева людей, расчистки заносов и транспортировки со льда техники, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Длина дороги в одну сторону, равная 1,8 км

Длина дороги в одну сторону, равная 1,8 км

Специалисты МЧС России напоминают водителям, что проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне официальных ледовых переправ запрещён законом.

— Спасатели также призвали соблюдать интервал движения, двигаться по льду равномерно, без остановок, разгонов и разворотов. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Движение транспортных средств при плохой видимости (метель или пурга) по переправе осуществлять не рекомендуется, — говорится в сообщении МЧС. 

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 101 или 112.

На дороге дежурят 4 человека для оказания первой помощи, если это понадобится

На дороге дежурят 4 человека для оказания первой помощи, если это понадобится

Переправу открывала специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) и ГИБДД

Переправу открывала специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) и ГИБДД

Комиссия замерила толщину льда, осмотрела оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих сторон

Комиссия замерила толщину льда, осмотрела оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих сторон

Вчера спасатели подсчитали, сколько людей окунулись в купели на Крещение. Стало известно, что в проруби окунулись 18 тысяч 861 человек.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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21 янв 2020 в 17:21

Шёл 21 век в державе

пенсионерка
21 янв 2020 в 16:56

Теперь часть пути до своей дачи я смогу пройти на лыжах, а часть по льду. Замечательно. Приеду - затоплю печку, покидаю снежок. Люблю на даче зимой бывать.

пенсионерка
21 янв 2020 в 16:55

Для многих жителей глухих деревушек - это дорога жизни.