В Новосибирске медкарточка пациентки оказалась в снегу — внутри были записи о поддельных осмотрах и диагнозах

В начале января жительница Ленинского района Новосибирска нашла в снегу чужую медицинскую карточку. По фамилии она определила, что та принадлежит её соседке, после чего передала документ владелице. Тогда и выяснилось, что медкарточка пестрит поддельными записями о приёмах у врачей и обследованиях, которые женщина не проходила. Внутри была даже подпись о согласии на медицинские вмешательства, которую, по словам пациентки, она не оставляла. Сибирячка обратилась с жалобой в прокуратуру и региональный минздрав. Как документ мог оказаться на улице и что грозит за это врачам — разбиралась корреспондент НГС.

«Выставили на всеобщее обозрение»

Медицинскую карточку Анастасии соседи нашли 5 января. В это время сибирячка была в Казахстане, поэтому сначала не поверила, что такое в принципе возможно.

— Я прикреплена к поликлинике № 16. Карточку на руки не брала. И до сих пор не могу понять, как она оказалась на улице в снегу. Соседи её нашли, отдали. Получается, поликлиника на всеобщее обозрение выставила мои медицинские данные, более того — недостоверные. В 2019 году было как раз время проходить мне диспансеризацию. Из поликлиники звонили несколько раз по этому поводу, я отказалась её проходить. Гинеколог у меня свой, терапевт тоже в частной клинике, так что смысла не увидела, а судя по этой карточке, я всё прошла, — рассказала НГС жительница Новосибирска.

Она пролистала карточку от первой до последней страницы и обнаружила множество нестыковок (копия карточки имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— В ней, например, есть добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, подписанное якобы мной 30 января 2019 года. Но на нём не моя подпись и не мой почерк. Есть заключительный акт осмотра, что я осмотрена гинекологом, терапевтом. Якобы мне сделали анализ на содержание холестерина и уровень сахара в крови, флюорографию. И даже диагноз поставили — вегето-сосудистая дистония. Но у меня его нет. Ещё есть осмотр гинеколога от 23 марта 2018 года — в жизни не была у гинеколога в нашей поликлинике. И там написано, что я здорова, а я далеко не здорова.