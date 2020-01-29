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Здоровье Проблема

В Новосибирске медкарточка пациентки оказалась в снегу — внутри были записи о поддельных осмотрах и диагнозах

Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру и региональный минздрав

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Карточку, валяющуюся в снегу, нашли жители дома. По фамилии они определили, что этот медицинский документ принадлежит их соседке

Карточку, валяющуюся в снегу, нашли жители дома. По фамилии они определили, что этот медицинский документ принадлежит их соседке

В начале января жительница Ленинского района Новосибирска нашла в снегу чужую медицинскую карточку. По фамилии она определила, что та принадлежит её соседке, после чего передала документ владелице. Тогда и выяснилось, что медкарточка пестрит поддельными записями о приёмах у врачей и обследованиях, которые женщина не проходила. Внутри была даже подпись о согласии на медицинские вмешательства, которую, по словам пациентки, она не оставляла. Сибирячка обратилась с жалобой в прокуратуру и региональный минздрав. Как документ мог оказаться на улице и что грозит за это врачам — разбиралась корреспондент НГС.

«Выставили на всеобщее обозрение»

Медицинскую карточку Анастасии соседи нашли 5 января. В это время сибирячка была в Казахстане, поэтому сначала не поверила, что такое в принципе возможно. 

— Я прикреплена к поликлинике № 16. Карточку на руки не брала. И до сих пор не могу понять, как она оказалась на улице в снегу. Соседи её нашли, отдали. Получается, поликлиника на всеобщее обозрение выставила мои медицинские данные, более того — недостоверные. В 2019 году было как раз время проходить мне диспансеризацию. Из поликлиники звонили несколько раз по этому поводу, я отказалась её проходить. Гинеколог у меня свой, терапевт тоже в частной клинике, так что смысла не увидела, а судя по этой карточке, я всё прошла, — рассказала НГС жительница Новосибирска.

Она пролистала карточку от первой до последней страницы и обнаружила множество нестыковок (копия карточки имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— В ней, например, есть добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, подписанное якобы мной 30 января 2019 года. Но на нём не моя подпись и не мой почерк. Есть заключительный акт осмотра, что я осмотрена гинекологом, терапевтом. Якобы мне сделали анализ на содержание холестерина и уровень сахара в крови, флюорографию. И даже диагноз поставили — вегето-сосудистая дистония. Но у меня его нет. Ещё есть осмотр гинеколога от 23 марта 2018 года — в жизни не была у гинеколога в нашей поликлинике. И там написано, что я здорова, а я далеко не здорова.

Анастасия сначала обратилась в свою в страховую компанию, где ей посоветовали написать заявление. Сибирячка решила сразу обратиться в прокуратуру и в министерство здравоохранения Новосибирской области.

Справа — подпись Анастасии в паспорте, слева — подпись, которая стоит в карточке в согласии на медицинские вмешательства. Подписи мы показываем частично из соображений безопасности героини материала

Справа — подпись Анастасии в паспорте, слева — подпись, которая стоит в карточке в согласии на медицинские вмешательства. Подписи мы показываем частично из соображений безопасности героини материала

«Мы вот так не отвечаем на эти вопросы»

Главный врач Городской клинической поликлиники № 16 Елена Тоцкая отказалась объяснять, как медкарточка пациента могла оказаться на улице.

— Мы вот так не отвечаем на эти вопросы. Мы всё осуществляем через пресс-службу минздрава, — коротко ответила главврач.

Корреспондент НГС обратился с официальным запросом в министерство здравоохранения Новосибирской области. На момент выхода материала ответ не поступил. Зато Анастасию в этот вторник, 28 января, пригласили на беседу в поликлинику.

Как проверить свою медкарточку? Советы адвоката

— Медицинская карточка — это учётно-отчётная документация, которая должна храниться в медицинской организации. На руки пациенту она выдаётся только по его заявлению, если медкарта, например, потребовалась в другой больнице. Каким образом она оказалась на улице — большой вопрос. Здесь нужно смотреть, есть ли состав по статье 137-й из-за нарушения врачебной тайны. Во-вторых, у нас уже есть судебная практика по привлечению медицинских работников к уголовной ответственности по мошенничеству за приписки, поэтому нужна детальная проверка этого случая, — прокомментировала адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева.

Каждый человек может самостоятельно проверить, какие приёмы специалистов и обследования у него были,и для этого даже не нужно обращаться в поликлинику.

— Можно провести проверку страховой компании о том, какие манипуляции в течение года были оплачены. Это может сделать каждый человек. Нужно обратиться с заявлением в страховую компанию — попросить сделать выписку, — посоветовала адвокат.

Новосибирцы сейчас возмущены другой ситуацией, связанной с той же поликлиникой № 16. К одному из корпусов, который находится на территории НГТУ, на Блюхера, маломобильным пациентам стало сложно попасть в больницу из-за закрытия проезда. Главный врач рассказала о том, как идут переговоры с НГТУ, который поставил шлагбаум, перегородивший проезд в их медучреждение.

Вы сталкивались с подделкой записей в своих медицинских карточках? Находили записи о приемах у врачей и обследованиях, которые вы не проходили? Поделитесь своей историей с автором публикации по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

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врачебная тайнаполиклиника №16
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КОММЕНТАРИИ (18)

40+
29 янв 2020 в 09:09

Потому и не выдают на руки, чтобы не увидел пациент, что там вранье и приписки.

Фыва Йцyкен
29 янв 2020 в 09:19

"— Мы вот так не отвечаем на эти вопросы. Мы всё осуществляем через пресс-службу минздрава, — коротко ответила главврач."
Еще одна чиновная барыня, воспринимающая свою должность, своим личным поместьем, а службу народу, для чего её должность и предназначена, мешающим и раздражающим фактором. Презрение так и сквозит. Вот из-за таких чинуш, отгородившихся от людей, деревянными пресс-службами и колл-центрами, ничего не узнаешь, правды и виновных не найдешь. Гнать надо таких "работников" поближе к метле.

володя
29 янв 2020 в 09:28

Думаю это явление массовое . Тут просто наружу выскочило случайно . Еще вздумали данные от Минздрава в МВД передавать , что бы те лишали на основании этих данных водителей прав, без суда просто вот ....вы представляете , что за эти 20 лет они там по написали про россиян! И ведь здесь ничего не докажешь, вся гос система встанет на защиту своего и биться будет против тебя по настоящему. Про врачебную тайну , у нас это теперь вообще уже смешно слышать......