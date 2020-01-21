21 января вторник
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 8/10
usd 61.47
eur 68.21
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 8/10
usd 61.47
eur 68.21

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Подробности

История с высаженными из автобуса детьми: кондуктор доказала невиновность, но на работу её не берут

Нашлись свидетели, которые рассказали, что девочки вышли сами

2 264
22 Обсудить

Поделиться

Конфликт произошёл в декабре

Конфликт произошёл в декабре

В Новосибирске после скандальной истории с высаженными из автобуса девочками кондуктор пытается доказать свою невиновность и вернуть работу. Её дочь нашла пассажиров-свидетелей конфликта, которые утверждают, что девочки вышли сами.

Инцидент произошёл 25 декабря в автобусе № 29. По словам папы двух девочек, кондуктор высадила их из автобуса, так как старшая девочка не смогла расплатиться. В результате кондуктора и водителя отстранили от работы, а детям привезли подарки в качестве извинений.

Кондуктор автобуса утверждает, что ситуация выглядит совсем по-другому.

— У меня на маршруте были две девочки — одна маленькая, другая постарше. Младшая сразу карточку подала, а старшая не могла найти в рюкзаке. Так как у меня была пиковина (час-пик. — Прим.ред.), я пошла на заднюю площадку обилечивать, — рассказала кондуктор автобуса № 29 Ольга Золотухина. — Подхожу опять на своё рабочее место, где у нас сидушка в автобусах у кондукторов, и девочка говорит: «Я не могу найти карточку». Но я же не могу себе позволить залезть к ней в ранец и искать её карточку. Они проехали со мной несколько остановок и вышли. Они сами вышли, никого я не выгоняла.

По её словам, на следующий день к ней подъехал отец этих девочек со словами: «Краля, выйдем, поговорим». Затем её вызвали к начальству, где она написала объяснительную. В итоге через несколько дней и водителя, и кондуктора решили уволить.

— И с 30-го я сижу дома. У меня скорая за скорой. И я, получается, без работы, — констатирует Ольга Золотухина.

Как рассказала НГС её дочь Алёна Савина, попытки встретиться с отцом девочек, чтобы разрешить конфликт, не удались — всё ограничилось телефонным разговором, в котором обе стороны ни к чему не пришли. По её словам, после многочисленных публикаций в СМИ и пабликах, с ней связались пассажиры, которые были свидетелями той ситуации. Она попросила их изложить всё в письменном виде и передать руководству компании-перевозчика ИП «Кобенко», которая обслуживает автобусный маршрут № 29.

Савина подчеркнула, что с момента конфликта у её мамы начались проблемы с давлением. Сейчас они хотят восстановить справедливость и добиться того, чтобы маме вернули работу.

Заместитель директора ИП «Кобенко» Олег Живогляц рассказал, что после конфликта компания провела внутреннюю проверку. В частности, руководство компании выслушало свидетелей — пассажиров, которые в тот момент были в автобусе.

— Что там было на самом деле. Появилось два свидетеля, что на самом деле ситуация выглядела не так, как её описали сначала, — рассказал представитель компании. — Конечно, она никого не материла. Она постояла с ними, когда девчонки искали карточку, потом она пошла дальше обилечивать. Девчонки доехали до остановки и вышли. Понятно — никто же не знает, на какой остановке им надо выходить и так далее. В общем ситуация представляется в совершенно ином свете.

Несмотря на то, что было внутреннее расследование и выяснилось, что вины кондуктора нет, на работе её пока не восстанавливают. 

— Все эти вещи с перевозчиками всегда находятся на контроле контролирующих органов, в том числе и прокуратуры. Естественно они остро реагируют и в первую очередь занимают позицию потребителя, в данном случае пассажира, в данном случае несовершеннолетнего. Интересы того же бедолаги-кондуктора на втором месте, — объяснил Живогляц. — У нас нет оснований не принимать её обратно, но вот такой осадок есть, поэтому пока мы окончательного решения не приняли. Но и не отказываем ей в этом. Она терпеливо ждёт. 

Водителя тоже отстранили от работы вместе с кондуктором, так как он «капитан корабля», объяснил Олег Живогляц. Сейчас, по его словам, ещё продолжается проверка этого инцидента. Вопрос с восстановлением Ольги Золотухиной в должности остаётся открытым.

Конфликты с участием кондукторов и школьников, которые не могут заплатить за проезд, случаются каждую зиму — недавно читатели НГС вспомнили свои истории на эту тему

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 4
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

кондукторпроезд без билетатранспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (22)

Фото пользователя
21 янв 2020 в 17:28

Да уж... А чего на водителе-то остановились? Надо было еще механика, который этот автобус ремонтирует, тоже уволить. И того, кто автобус моет, тоже. Вообще всех сотрудников, кто к автобусу прикасался, уволить. А уже уволенных принять на работу и снова уволить.

Гость
21 янв 2020 в 17:25

зато девочки конфеток на халяву поели.это ж главное
у кондуктора детям конфеты не нужны.

Фото пользователя
21 янв 2020 в 17:25

Взяли, уволили. Ни доказательств, ни оснований.
Да любой "трудовик" разнесет в пух и прах эту конторку.
"Капитан корабля", "бедолага-кондуктор"...что это вообще?
Ндааа...до правового общества нам похоже далеко ещё...