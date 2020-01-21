История с высаженными из автобуса детьми: кондуктор доказала невиновность, но на работу её не берут

Конфликт произошёл в декабре Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске после скандальной истории с высаженными из автобуса девочками кондуктор пытается доказать свою невиновность и вернуть работу. Её дочь нашла пассажиров-свидетелей конфликта, которые утверждают, что девочки вышли сами. Инцидент произошёл 25 декабря в автобусе № 29 . По словам папы двух девочек, кондуктор высадила их из автобуса, так как старшая девочка не смогла расплатиться. В результате кондуктора и водителя отстранили от работы, а детям привезли подарки в качестве извинений.

Кондуктор автобуса утверждает, что ситуация выглядит совсем по-другому.

— У меня на маршруте были две девочки — одна маленькая, другая постарше. Младшая сразу карточку подала, а старшая не могла найти в рюкзаке. Так как у меня была пиковина (час-пик. — Прим.ред.), я пошла на заднюю площадку обилечивать, — рассказала кондуктор автобуса № 29 Ольга Золотухина. — Подхожу опять на своё рабочее место, где у нас сидушка в автобусах у кондукторов, и девочка говорит: «Я не могу найти карточку». Но я же не могу себе позволить залезть к ней в ранец и искать её карточку. Они проехали со мной несколько остановок и вышли. Они сами вышли, никого я не выгоняла.

По её словам, на следующий день к ней подъехал отец этих девочек со словами: «Краля, выйдем, поговорим». Затем её вызвали к начальству, где она написала объяснительную. В итоге через несколько дней и водителя, и кондуктора решили уволить.

— И с 30-го я сижу дома. У меня скорая за скорой. И я, получается, без работы, — констатирует Ольга Золотухина.

Как рассказала НГС её дочь Алёна Савина, попытки встретиться с отцом девочек, чтобы разрешить конфликт, не удались — всё ограничилось телефонным разговором, в котором обе стороны ни к чему не пришли. По её словам, после многочисленных публикаций в СМИ и пабликах, с ней связались пассажиры, которые были свидетелями той ситуации. Она попросила их изложить всё в письменном виде и передать руководству компании-перевозчика ИП «Кобенко», которая обслуживает автобусный маршрут № 29 .



Савина подчеркнула, что с момента конфликта у её мамы начались проблемы с давлением. Сейчас они хотят восстановить справедливость и добиться того, чтобы маме вернули работу. Заместитель директора ИП «Кобенко» Олег Живогляц рассказал, что после конфликта компания провела внутреннюю проверку. В частности, руководство компании выслушало свидетелей — пассажиров, которые в тот момент были в автобусе.

— Что там было на самом деле. Появилось два свидетеля, что на самом деле ситуация выглядела не так, как её описали сначала, — рассказал представитель компании. — Конечно, она никого не материла. Она постояла с ними, когда девчонки искали карточку, потом она пошла дальше обилечивать. Девчонки доехали до остановки и вышли. Понятно — никто же не знает, на какой остановке им надо выходить и так далее. В общем ситуация представляется в совершенно ином свете.

Несмотря на то, что было внутреннее расследование и выяснилось, что вины кондуктора нет, на работе её пока не восстанавливают.

— Все эти вещи с перевозчиками всегда находятся на контроле контролирующих органов, в том числе и прокуратуры. Естественно они остро реагируют и в первую очередь занимают позицию потребителя, в данном случае пассажира, в данном случае несовершеннолетнего. Интересы того же бедолаги-кондуктора на втором месте, — объяснил Живогляц. — У нас нет оснований не принимать её обратно, но вот такой осадок есть, поэтому пока мы окончательного решения не приняли. Но и не отказываем ей в этом. Она терпеливо ждёт.

