В понедельник, 20 января, грабители пытались украсть две бутылки шампанского из супермаркета «Пятерочка» на улице Блюхера, 71 в Ленинском районе Новосибирска — один из мужчин выстрелил в директора магазина.
— Примерно в 16:30 в супермаркет на улице Блюхера вошла компания из 8 мужчин. Похитив бутылку шампанского, они удрали, но спустя 10 минут вернулись снова. Увидев воров, сотрудники магазина нажали на кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования. Тем временем один из грабителей схватил с витрины еще одну бутылку шампанского «Абрау Дюрсо» и вместе с приятелями побежал на выход, — говорится в сообщении пресс-службы Агенства безопасности «Гвардия».
Директор магазина погнался за ворами — на улице у мужчин возникла потасовка, во время которой кто-то из толпы два раза выстрелили в директора. Одна из пуль попала ему в лицо и повредила щеку.
Группа быстрого реагирования «Гвардии» прибыла на место и скрутила нападавших. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила 346 рублей — столько стоят две бутылки шампанского без торговой наценки.
Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, закон нарушили только двое мужчин, остальные ждали на улице.
— Гражданин, ранее судимый за кражу и хранение наркотиков, 97 года рождения. Дважды заходил в магазин и совершал грабеж алкогольной продукции, а именно шампанского. Личность установлена, гражданин задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж». И был факт применения травматического оружия, пистолета «Удар». Однако он применялся другим молодым человеком, знакомым задержанного, который ожидал его на улице, — прокомментировали в МВД.
Стрелявший мужчина тоже задержан, а пистолет у него изъят. Сейчас по факту стрельбы из травматического пистолета проводится проверка.
НГС обратился к представителям магазина за комментарием по ситуации, пока ответа в распоряжении редакции нет.
В октябре МВД публиковало забавное видео с ограблением офиса микрозаймов. На нем мужчина медленно заходит в офис и подходит к столу сотрудницы. Он останавливается и что-то демонстрирует ей — на видео предметы в руках у преступника на нож не похожи. Потом он выжидающе стоит, перебирает предметы в руках, затем осторожно садится, кладёт что-то на стол, а когда получает деньги, медленно протягивает за ними руку и неспешно покидает офис.