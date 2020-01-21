На месте происшествия нашли две гильзы, в пострадавшего попала только одна пуля из двух Фото: архив НГС, «Гвардия»

В понедельник, 20 января, грабители пытались украсть две бутылки шампанского из супермаркета «Пятерочка» на улице Блюхера, 71 в Ленинском районе Новосибирска — один из мужчин выстрелил в директора магазина. — Примерно в 16:30 в супермаркет на улице Блюхера вошла компания из 8 мужчин. Похитив бутылку шампанского, они удрали, но спустя 10 минут вернулись снова. Увидев воров, сотрудники магазина нажали на кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования. Тем временем один из грабителей схватил с витрины еще одну бутылку шампанского «Абрау Дюрсо» и вместе с приятелями побежал на выход, — говорится в сообщении пресс-службы Агенства безопасности «Гвардия».

Директор магазина погнался за ворами — на улице у мужчин возникла потасовка, во время которой кто-то из толпы два раза выстрелили в директора. Одна из пуль попала ему в лицо и повредила щеку. Группа быстрого реагирования «Гвардии» прибыла на место и скрутила нападавших. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила 346 рублей — столько стоят две бутылки шампанского без торговой наценки. Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, закон нарушили только двое мужчин, остальные ждали на улице. — Гражданин, ранее судимый за кражу и хранение наркотиков, 97 года рождения. Дважды заходил в магазин и совершал грабеж алкогольной продукции, а именно шампанского. Личность установлена, гражданин задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж». И был факт применения травматического оружия, пистолета «Удар». Однако он применялся другим молодым человеком, знакомым задержанного, который ожидал его на улице, — прокомментировали в МВД.