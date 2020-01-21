В Новосибирске уволили автоинспектора, который залил в служебный автомобиль виски вместо незамерзайки

В Новосибирске уволили автоинспектора, который в начале декабря прошлого года вместо незамерзайки залил в омывательный бачок служебного автомобиля виски Jack Daniels.

Весёлый ролик быстро разлетелся по соцсетям — на нём сотрудники матерятся и объясняют, что могут себе позволить заливать в машину виски, так как работают в ДПС. Автоинспекторы в это время были на службе и стояли напротив ЛДС «Сибирь».

— Хотел на новый год оставить, но работа важнее. Замерзайки нету. А что поделать? Шикарный запашок, — комментирует свои действия на видео сотрудник ДПС.