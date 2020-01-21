В Новосибирске уволили автоинспектора, который залил в служебный автомобиль виски вместо незамерзайки

В Новосибирске уволили автоинспектора, который в начале декабря прошлого года вместо незамерзайки залил в омывательный бачок служебного автомобиля виски Jack Daniels.
Весёлый ролик быстро разлетелся по соцсетям — на нём сотрудники матерятся и объясняют, что могут себе позволить заливать в машину виски, так как работают в ДПС. Автоинспекторы в это время были на службе и стояли напротив ЛДС «Сибирь».
— Хотел на новый год оставить, но работа важнее. Замерзайки нету. А что поделать? Шикарный запашок, — комментирует свои действия на видео сотрудник ДПС.
Из-за выложенного в соцсетях ролика началась служебная проверка.
— Служебная проверка была проведена, и по результатам служебной проверки приказом начальника ГУ МВД по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В МВД добавили, что был уволен только тот сотрудник, который заливал виски в бак.
В июне прошлого года полицейского уволили и отдали под суд за избиение задержанного — перед тем как начать бить, оперативник пристегнул хулигана к решётке.