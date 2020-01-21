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В Новосибирске уволили автоинспектора, который залил в служебный автомобиль виски вместо незамерзайки

Сотрудника уволили почти месяц спустя после проверки

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Весёлый ролик быстро разлетелся по соцсетям

Весёлый ролик быстро разлетелся по соцсетям

В Новосибирске уволили автоинспектора, который в начале декабря прошлого года вместо незамерзайки залил в омывательный бачок служебного автомобиля виски Jack Daniels. 

Весёлый ролик быстро разлетелся по соцсетям — на нём сотрудники матерятся и объясняют, что могут себе позволить заливать в машину виски, так как работают в ДПС. Автоинспекторы в это время были на службе и стояли напротив ЛДС «Сибирь».

— Хотел на новый год оставить, но работа важнее. Замерзайки нету. А что поделать? Шикарный запашок, — комментирует свои действия на видео сотрудник ДПС.

Из-за выложенного в соцсетях ролика началась служебная проверка.

— Служебная проверка была проведена, и по результатам служебной проверки приказом начальника ГУ МВД по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В МВД добавили, что был уволен только тот сотрудник, который заливал виски в бак.

В июне прошлого года полицейского уволили и отдали под суд за избиение задержанного — перед тем как начать бить, оперативник пристегнул хулигана к решётке.

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увольнение из полиции
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КОММЕНТАРИИ (13)

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21 янв 2020 в 13:54

Вы бы лучше так ,за коррупцию на местах погоны снимали.

21 янв 2020 в 13:54

Вот тебе и Понты поколотил!!!! Шутка вышла боком.

Гость
21 янв 2020 в 13:52

Вот влетел то.Ведь в реале там была залит технический спирт с красителями.