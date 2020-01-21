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Происшествия Что известно про пожар в «Некрополе»

«Некрополь» могли поджечь — бизнесмен рассказал, что предшествовало ночному пожару на Фрунзе

В тот день сотрудникам похоронного дома поступали странные звонки

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Павильон сгорел за 40 минут

Павильон сгорел за 40 минут

Поздно вечером 20 января на улице Фрунзе, 67/1 в Новосибирске загорелся похоронный дом «Некрополь». Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Пока дознаватели устанавливают причину случившегося, представители похоронного бизнеса озвучивают свои версии. Корреспондент НГС связался с Борисом Якушиным, братом гендиректора «Некрополя» Родиона Якушина. 

— Я сейчас как раз с дознавателем. Могу только сказать, что был сделан первичный осмотр, окончательные выводы пока сделать сложно — нужно еще собрать записи видеокамер и так далее. Но наши сотрудники говорят, что вчера (в день пожара. — Прим. ред.) были разные звонки. Я, естественно, делаю из этого выводы о поджоге. Хотя дознаватель, пока проводил следственные действия, никаких горючих веществ не заметил. Сейчас собираем все факты, когда будет что-то конкретное, какие-то однозначные выводы, тогда сообщим, — кратко прокомментировал Борис Якушин.

Обновлено. Фотокорреспондент НГС Ольга Бурлакова побывала на месте происшествия и сделала 10 кадров — что осталось от похоронного дома.

Журналисты НГС рассказывали о вечернем ЧП на Фрунзе в онлайн-трансляции.

Осенью фамилия Якушиных упоминалась в связи с серией скандалов на похоронном рынке. Борис и Родион Якушины — братья. Сергей Якушин — их отец.

В начале октября полиция арестовала директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина. Борис Якушин тогда высказался, что дело против Калюжина — это передел рынка. На следующий день силовики нагрянули в крематорий (им владеет отец Якушиных) с обысками — они пытались вскрыть дверь в бухгалтерии ломом и болгаркой.

В тот же день Родион Якушин, генеральный директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"», опубликовал официальное сообщение на сайте своей компании. Он сообщил про обыски и про то, что на него возбудили уголовное дело.

«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО "Ритуальное хозяйство" сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки», — говорилось на сайте за его подписью.

Связаны ли осенние события с сегодняшним пожаром, пока неизвестно. 

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КОММЕНТАРИИ (19)

Лара
21 янв 2020 в 13:29

Отжимают бизнес, судя по всем событиям предшествующим. Слишком заметен стал

Печальная
21 янв 2020 в 13:28

Стыдно должно быть серьёзному человеку трындеть о поджоге, когда следствие только начато и нет тому никаких очевидных подтверждений.

21 янв 2020 в 13:32

А что, есть еще варианты в этом черном бизнесе?