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Развлечения Какими редкими вещами владеют новосибирцы

Новосибирец сделал фото Ольги Бузовой, подписал его у Тарасова и продаёт снимок за 100 тысяч

В коллекции новосибирца есть ещё несколько редких и памятных фото с автографами

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Так выглядит эксклюзивный снимок, сделанный новосибирцем. Дмитрий Тарасов оставил автограф на обратной стороне&nbsp;

Так выглядит эксклюзивный снимок, сделанный новосибирцем. Дмитрий Тарасов оставил автограф на обратной стороне 

Житель Новосибирска ищет покупателей для снимка телезвезды Ольги Бузовой, который ему подписал её бывший супруг Дмитрий Тарасов. Объявление о продаже эксклюзивного фото появилось на сайте Avito в начале года.

— Давно в «Сибирском молле» было открытие магазина Бузовой, она приезжала в Новосибирск. Я не был аккредитован как фотограф и просто сделал несколько снимков, когда она мимо проходила. Из нюансов — одна из фотографий этой серии попала к самой Бузовой на страничку. Она её обработала, и так вот она стояла у неё какое-то время во «ВКонтакте», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографии Сергей.

Затем около четырёх лет назад в Новосибирск приехал Дмитрий Тарасов — футболист и ныне экс-супруг Ольги Бузовой, которого Сергею также удалось сфотографировать.

— Кажется, был благотворительный футбольный турнир от KFC, Тарасова туда пригласили. Устраивалась пресс-конференция на стадионе «Спартак». Ещё тогда шла информация, что Бузова тоже приедет, поэтому я на всякий случай распечатал те самые фотографии. Но Бузова не приехала, я тогда у Тарасова спросил: «А её фото подпишите?», ну он подписал и всё, — добавил фотограф.

Цена, по его словам, установлена «от фонаря», а фотографию он просто рассчитывает продать тому, кому будет она интересна.

Сергей добавил, что подобные фотографии в его коллекции не редкость. В 2010 году он побывал на финале Кубка России по футболу в Ростове-на-Дону, где встретились «Сибирь» и «Зенит». Сергей сделал фото с тренером «Зенита» Лучано Спалетти — знаменитый итальянец затем подписал этот снимок во время визита в Новосибирск.

— Это фото я не продаю — оно бесценно! — заявил Сергей.

Новосибирцы часто продают редкие и памятные предметы на Avito. За 4,5 миллиона рублей продаётся редкий плакат из кожи, который выдавали крестьянам за сданную свиную шкуру, а за 77 тысяч рублей — шахматы из хлеба, которые отец автора объявления получил в качестве подарка от умельца из тюрьмы.

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Avitoфотография
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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
21 янв 2020 в 15:17

Простите, а кто такие Бузова и Тарасов, что фото с автографом стоит такие деньги?

Гость
21 янв 2020 в 15:20

Сделал фото с богаткова,Короля,Философа,павла 2016 и Ржак.Подписал у Пенсионерки. Теперь думаю за сколько сотен тысяч продать фото.

Фото пользователя
21 янв 2020 в 15:16

Дурачок какой-нибудь купит.