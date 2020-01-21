Новосибирец сделал фото Ольги Бузовой, подписал его у Тарасова и продаёт снимок за 100 тысяч

— Давно в «Сибирском молле» было открытие магазина Бузовой, она приезжала в Новосибирск. Я не был аккредитован как фотограф и просто сделал несколько снимков, когда она мимо проходила. Из нюансов — одна из фотографий этой серии попала к самой Бузовой на страничку. Она её обработала, и так вот она стояла у неё какое-то время во «ВКонтакте», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографии Сергей.

Житель Новосибирска ищет покупателей для снимка телезвезды Ольги Бузовой, который ему подписал её бывший супруг Дмитрий Тарасов. Объявление о продаже эксклюзивного фото появилось на сайте Avito в начале года.

Затем около четырёх лет назад в Новосибирск приехал Дмитрий Тарасов — футболист и ныне экс-супруг Ольги Бузовой, которого Сергею также удалось сфотографировать.



— Кажется, был благотворительный футбольный турнир от KFC, Тарасова туда пригласили. Устраивалась пресс-конференция на стадионе «Спартак». Ещё тогда шла информация, что Бузова тоже приедет, поэтому я на всякий случай распечатал те самые фотографии. Но Бузова не приехала, я тогда у Тарасова спросил: «А её фото подпишите?», ну он подписал и всё, — добавил фотограф.



Цена, по его словам, установлена «от фонаря», а фотографию он просто рассчитывает продать тому, кому будет она интересна.



Сергей добавил, что подобные фотографии в его коллекции не редкость. В 2010 году он побывал на финале Кубка России по футболу в Ростове-на-Дону, где встретились «Сибирь» и «Зенит». Сергей сделал фото с тренером «Зенита» Лучано Спалетти — знаменитый итальянец затем подписал этот снимок во время визита в Новосибирск.



— Это фото я не продаю — оно бесценно! — заявил Сергей.

