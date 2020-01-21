На Красном проспекте сносят корпус НЭВЗ — здание и участок уже не принадлежат предприятию

В Новосибирске начали сносить корпус предприятия «НЭВЗ-Союз» на Красном проспекте, 220 к1 — об этом НГС сообщили читатели.
Как рассказала сотрудница одной из компаний-арендаторов соседнего здания Марина (имя изменено), арендаторы покинули здание в конце декабря. В прошлом году стало известно, что завод не продлил договор аренды с детской поликлиникой, которая работала в здании. Как тогда объяснял гендиректор «НЭВЗ-Союз» Виктор Медведко, это было связано с ликвидацией непроизводственных активов.
— В новогодние каникулы я ходила кормить белочек, обратила внимание, что рамы вынесли, стали огораживать, а ставить забор начали уже после новогодних каникул, — рассказала Марина НГС. — Я опасаюсь за деревья. Перед фасадом, который выходит на Красный проспект, очень близко от здания стоят шикарные ели. Если здание будут сносить, ели пострадают, их больше десяти. Ближе к ограде тоже большое количество елей, справа есть скверик, с тыльной стороны здания тоже шикарные ели в непосредственной близости от фасада и три лиственницы, с левого крыла тоже много елей и лиственниц. Я написала письмо в администрацию Центрального округа, спросила, были ли выданы порубочные билеты. Мне ответили, что администрация НЭВЗ не обращалась за ними.
У здания уже демонтирована пристройка, и начался демонтаж самого корпуса. По информации ЕГРН, сегодня ни здание, ни участок уже не принадлежат предприятию — ими с 27 декабря владеет Специализированный застройщик «Новый Мир Химметалл». Компания уже ведёт строительство на месте одного из заброшенных корпусов завода — оно началось год назад.
Как рассказали корреспонденту НГС в компании, старое здание завода было решено снести без восстановления. Работы по демонтажу должны закончиться к лету 2020 года. Что будет построено на его месте, в «Новом Мире Химметалл» ещё не решили.
— Относительно елей и иных деревьев, произрастающих на территории приобретенного земельного участка, сообщаем, что для ООО СЗ «Новый Мир Химметалл», как в целом и для всей группы компаний «Новый Мир», сохранение зеленых насаждений на застраиваемых участках является одним из главных приоритетов при строительстве, — заверили в компании. — Так, в частности, в процессе строительства ЖК «Лев Толстой», расположенного на соседней строительной площадке, силами застройщика была проведена технологически сложная пересадка вековой ели. В настоящее время дерево прижилось и органично вписалось в территорию благоустройства площадки.
Масштабное развитие промзоны Заельцовского района началось в 2017 году со сноса сгоревшего корпуса «НЭВЗ-Союз» — на его месте группа «СибирьИнвест» возводит жилой комплекс «Красный проспект». В 2018 году ГК «Расцветай» купила большой участок у корпорации «Ростех» — он расположен на второй линии с другой стороны Красного проспекта.