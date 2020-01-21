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На Красном проспекте сносят корпус НЭВЗ — здание и участок уже не принадлежат предприятию

С конца декабря ими владеет крупный новосибирский застройщик

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Разбирать здание на Красном проспекте начали на новогодних каникулах

Разбирать здание на Красном проспекте начали на новогодних каникулах

В Новосибирске начали сносить корпус предприятия «НЭВЗ-Союз» на Красном проспекте, 220 к1 — об этом НГС сообщили читатели.

Как рассказала сотрудница одной из компаний-арендаторов соседнего здания Марина (имя изменено), арендаторы покинули здание в конце декабря. В прошлом году стало известно, что завод не продлил договор аренды с детской поликлиникой, которая работала в здании. Как тогда объяснял гендиректор «НЭВЗ-Союз» Виктор Медведко, это было связано с ликвидацией непроизводственных активов.

— В новогодние каникулы я ходила кормить белочек, обратила внимание, что рамы вынесли, стали огораживать, а ставить забор начали уже после новогодних каникул, — рассказала Марина НГС. — Я опасаюсь за деревья. Перед фасадом, который выходит на Красный проспект, очень близко от здания стоят шикарные ели. Если здание будут сносить, ели пострадают, их больше десяти. Ближе к ограде тоже большое количество елей, справа есть скверик, с тыльной стороны здания тоже шикарные ели в непосредственной близости от фасада и три лиственницы, с левого крыла тоже много елей и лиственниц. Я написала письмо в администрацию Центрального округа, спросила, были ли выданы порубочные билеты. Мне ответили, что администрация НЭВЗ не обращалась за ними. 

У здания уже демонтирована пристройка, и начался демонтаж самого корпуса. По информации ЕГРН, сегодня ни здание, ни участок уже не принадлежат предприятию — ими с 27 декабря владеет Специализированный застройщик «Новый Мир Химметалл». Компания уже ведёт строительство на месте одного из заброшенных корпусов завода — оно началось год назад.

Местные жители опасаются за судьбу огромных елей вокруг здания, но застройщик пообещал их сохранить

Местные жители опасаются за судьбу огромных елей вокруг здания, но застройщик пообещал их сохранить

Как рассказали корреспонденту НГС в компании, старое здание завода было решено снести без восстановления. Работы по демонтажу должны закончиться к лету 2020 года. Что будет построено на его месте, в «Новом Мире Химметалл» ещё не решили.

— Относительно елей и иных деревьев, произрастающих на территории приобретенного земельного участка, сообщаем, что для ООО СЗ «Новый Мир Химметалл», как в целом и для всей группы компаний «Новый Мир», сохранение зеленых насаждений на застраиваемых участках является одним из главных приоритетов при строительстве, — заверили в компании. — Так, в частности, в процессе строительства ЖК «Лев Толстой», расположенного на соседней строительной площадке, силами застройщика была проведена технологически сложная пересадка вековой ели. В настоящее время дерево прижилось и органично вписалось в территорию благоустройства площадки.

Масштабное развитие промзоны Заельцовского района началось в 2017 году со сноса сгоревшего корпуса «НЭВЗ-Союз» — на его месте группа «СибирьИнвест» возводит жилой комплекс «Красный проспект». В 2018 году ГК «Расцветай» купила большой участок у корпорации «Ростех» — он расположен на второй линии с другой стороны Красного проспекта.

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снос зданийНЭВЗКрасный проспект
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КОММЕНТАРИИ (55)

Роман
21 янв 2020 в 14:56

Давайте, доламывайте последнее! Ломать - не строить...

пенсионерка
21 янв 2020 в 14:48

Кто-то покупает такие объекты, а кто-то голодает. пенсия 9 с копейками, и как выживать? льготы то только многодетным. Вон им сколько пообещали. Теперь рожать это выгодно, как бизнес прям. И работать не надо.

Фото пользователя
21 янв 2020 в 15:00

да....это...прорыв....всё,что настроили при совке,все прахом пошло....