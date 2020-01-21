На Красном проспекте сносят корпус НЭВЗ — здание и участок уже не принадлежат предприятию

Разбирать здание на Красном проспекте начали на новогодних каникулах Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске начали сносить корпус предприятия «НЭВЗ-Союз» на Красном проспекте, 220 к1 — об этом НГС сообщили читатели.

Как рассказала сотрудница одной из компаний-арендаторов соседнего здания Марина (имя изменено), арендаторы покинули здание в конце декабря. В прошлом году стало известно, что завод не продлил договор аренды с детской поликлиникой, которая работала в здании. Как тогда объяснял гендиректор «НЭВЗ-Союз» Виктор Медведко, это было связано с ликвидацией непроизводственных активов.



— В новогодние каникулы я ходила кормить белочек, обратила внимание, что рамы вынесли, стали огораживать, а ставить забор начали уже после новогодних каникул, — рассказала Марина НГС. — Я опасаюсь за деревья. Перед фасадом, который выходит на Красный проспект, очень близко от здания стоят шикарные ели. Если здание будут сносить, ели пострадают, их больше десяти. Ближе к ограде тоже большое количество елей, справа есть скверик, с тыльной стороны здания тоже шикарные ели в непосредственной близости от фасада и три лиственницы, с левого крыла тоже много елей и лиственниц. Я написала письмо в администрацию Центрального округа, спросила, были ли выданы порубочные билеты. Мне ответили, что администрация НЭВЗ не обращалась за ними. У здания уже демонтирована пристройка, и начался демонтаж самого корпуса. По информации ЕГРН, сегодня ни здание, ни участок уже не принадлежат предприятию — ими с 27 декабря владеет Специализированный застройщик «Новый Мир Химметалл». Компания уже ведёт строительство на месте одного из заброшенных корпусов завода — оно началось год назад.

Местные жители опасаются за судьбу огромных елей вокруг здания, но застройщик пообещал их сохранить Фото: Александр Ощепков