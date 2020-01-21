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Происшествия

Машина перегородила пути на Вертковской — пассажиры трамвая пытались её вытолкнуть, но не смогли

Водитель объяснил, что его на пути вывел навигатор

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Трамвайный затор произошёл рядом с домом по улице Вертковской, 100

Трамвайный затор произошёл рядом с домом по улице Вертковской, 100

Сегодня утром, 21 января, в Новосибирске водитель на универсале попытался проехать по трамвайным путям на улице Вертковской — в итоге он застрял и собрал пробку из трамваев.

Машина застряла в районе дома № 100, недалеко от остановки «Районная». 

По словам одного из очевидцев, который ехал в это время в трамвае № 9, инцидент произошёл примерно в 8:30. 

— Трамвай проходит по этой улице через частный сектор, и там нет дороги для наземного транспорта, там только трамвайные пути. Как только мы свернули на улицу Вертковскую — водитель говорит: «Мужики, выйдите, толкните машину?» Перед нами был уже один трамвай. Мы вышли — у нас не получилось его толкнуть, он крепко там засел на путях, и после нас ещё два трамвая собралось, в общей сложности при мне 4 трамвая уже стояло. Я подошёл к водителю трамвая, спрашиваю, может, машину можно зацепить крюком, чтобы с места хотя бы сдёрнуть, а дальше мы бы его вытолкнули в какой-нибудь карман. Он ответил, что им это делать запрещено. В итоге все люди просто вышли и пошли до остановки «Вертковская» на улице Станиславского — пешком более полкилометра. Я опоздал на работу, у нас это пресекается, но у меня вариантов других не было, — рассказал корреспонденту НГС пассажир трамвая. 

По рассказу очевидцев, свой поступок водитель иномарки объяснил тем, что по этому пути его направил навигатор. 

Как передал пресс-центр мэрии Новосибирска информацию департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, ситуация на Вертковской была разрешена только ближе к 10:00 утра. 4 трамвайных маршрута простаивали с 8:34 до 9:53. 

— Обращений от граждан не поступало. Выезд на трамвайные пути стороннего транспорта происходит регулярно, что приводит к простоям и отклонениям от расписания движения, — добавили в пресс-центре мэрии.

В конце прошлого года НГС писал о том, как в Октябрьском районе Новосибирска на рельсах столкнулись два автомобиля — в результате был блокирован проезд трамваев по улице Зыряновской. В течение получаса на подъезде к остановке выстроилась череда из десяти 13-х трамваев. В тот же месяц фура застряла на трамвайных путях на улице Блюхера — в результате движение трамваев, следующих по маршруту № 15, было заблокировано в оба направления. А в минувшее воскресенье жители Станиславского жилмассива час не могли дождаться трамвая № 15

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трамвайные путипробка
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КОММЕНТАРИИ (19)

Царь просто Царь
21 янв 2020 в 12:10

Явно за путина голосовал . Ведомый как все 76% . Куда говорят туда и едет . Глазам не верит )

21 янв 2020 в 12:14

"Водитель объяснил, что его на пути вывел навигатор"
Глупее оправдания не слышал... А в окошко посмотреть куда едешь не?

снежок по локоток
21 янв 2020 в 12:13

И сколько вот таких вот дятлов по дорогам города катается?