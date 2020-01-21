Машина перегородила пути на Вертковской — пассажиры трамвая пытались её вытолкнуть, но не смогли

Сегодня утром, 21 января, в Новосибирске водитель на универсале попытался проехать по трамвайным путям на улице Вертковской — в итоге он застрял и собрал пробку из трамваев.

Машина застряла в районе дома № 100 , недалеко от остановки «Районная».



По словам одного из очевидцев, который ехал в это время в трамвае № 9, инцидент произошёл примерно в 8:30.

— Трамвай проходит по этой улице через частный сектор, и там нет дороги для наземного транспорта, там только трамвайные пути. Как только мы свернули на улицу Вертковскую — водитель говорит: «Мужики, выйдите, толкните машину?» Перед нами был уже один трамвай. Мы вышли — у нас не получилось его толкнуть, он крепко там засел на путях, и после нас ещё два трамвая собралось, в общей сложности при мне 4 трамвая уже стояло. Я подошёл к водителю трамвая, спрашиваю, может, машину можно зацепить крюком, чтобы с места хотя бы сдёрнуть, а дальше мы бы его вытолкнули в какой-нибудь карман. Он ответил, что им это делать запрещено. В итоге все люди просто вышли и пошли до остановки «Вертковская» на улице Станиславского — пешком более полкилометра. Я опоздал на работу, у нас это пресекается, но у меня вариантов других не было, — рассказал корреспонденту НГС пассажир трамвая.