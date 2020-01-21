В НГМУ увеличивают целевой набор: упор будет на педиатрию и лечебное дело

Губернатор Новосибирской области сообщил об увеличении количества бюджетных и целевых мест в Новосибирском государственом медицинском университете.
Об этом он заявил во вторник, 21 января, на встрече с журналистами.
— Задача поставлена к 2024 году: все уровни здравоохранения от первичного звена до уровня высокотехнологичных федеральных центров обеспечить специалистами. Одно из решений — это существенно увеличить число бюджетных мест и мест для целевой подготовки медицинских вузов. Задача поставлена по специальности «лечебное дело» — до 70% бюджетных мест сделать целевыми, а по специальности «педиатрия» — 75% целевых. Могу сказать, что у нас эта работа уже проводится, есть первые результаты. Если в 2018 году в нашем медуниверситете 279 студентов обучались по договорам целевой подготовки, то в 2019-м уже 394, а в 2020-м на 1 сентября ожидаем, что станет 502 человека, — рассказал Травников.
Губернатор отметил, что такую же работу предстоит развернуть в колледжах.
В ноябре 2018 года Травников усомнился в целесообразности нынешнего проекта строительства здания онкоцентра и заморозил его разработку — взамен он предложил придумать новую концепцию.
Позже корреспондент НГС выяснила, почему Новосибирской области (одной из лидеров России по смертности от рака) крайне необходима адекватная система помощи больным и как должен выглядеть хороший онкоцентр.
О необходимости построить онкодиспансер власти говорили ещё несколько лет назад. В августе уже теперь бывший министр здравоохранения Олег Иванинский напомнил об этом делегации федерального Минздрава.
Кроме онкоцентра Новосибирская область уже давно ждет и региональный перинатальный центр — о планах на строительство власти говорят минимум с 2011 года. Его пообещали сдать в 2015 году, однако на его строительство у бюджета не хватило денег — около 3,5 миллиарда рублей. В 2017 году Минздрав признал, что в обновлённом проекте будут сильно сокращены койки для рожениц. В этом году депутаты сказали, что в ближайшие три года область получит дополнительно 17 миллиардов рублей — эти деньги придутся и на перинатальный центр, если власти в итоге не передумают.
В декабре Министерство строительства Новосибирской области объявило поиск подрядчика для реконструкции и оснащения акушерского корпуса областной больницы — там разместится перинатальный центр.