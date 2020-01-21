В НГМУ увеличивают целевой набор: упор будет на педиатрию и лечебное дело

За счет увеличения бюджетных мест планируют компенсировать недостаток врачей Фото: Александр Ощепков

Губернатор Новосибирской области сообщил об увеличении количества бюджетных и целевых мест в Новосибирском государственом медицинском университете. Об этом он заявил во вторник, 21 января, на встрече с журналистами. — Задача поставлена к 2024 году: все уровни здравоохранения от первичного звена до уровня высокотехнологичных федеральных центров обеспечить специалистами. Одно из решений — это существенно увеличить число бюджетных мест и мест для целевой подготовки медицинских вузов. Задача поставлена по специальности «лечебное дело» — до 70% бюджетных мест сделать целевыми, а по специальности «педиатрия» — 75% целевых. Могу сказать, что у нас эта работа уже проводится, есть первые результаты. Если в 2018 году в нашем медуниверситете 279 студентов обучались по договорам целевой подготовки, то в 2019-м уже 394, а в 2020-м на 1 сентября ожидаем, что станет 502 человека, — рассказал Травников.