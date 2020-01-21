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Здоровье

В НГМУ увеличивают целевой набор: упор будет на педиатрию и лечебное дело

К 1 сентября 2020 года планируют создать 502 целевых места

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За счет увеличения бюджетных мест планируют компенсировать недостаток врачей

За счет увеличения бюджетных мест планируют компенсировать недостаток врачей

Губернатор Новосибирской области сообщил об увеличении количества бюджетных и целевых мест в Новосибирском государственом медицинском университете. 

Об этом он заявил во вторник, 21 января, на встрече с журналистами.

— Задача поставлена к 2024 году: все уровни здравоохранения от первичного звена до уровня высокотехнологичных федеральных центров обеспечить специалистами. Одно из решений — это существенно увеличить число бюджетных мест и мест для целевой подготовки медицинских вузов. Задача поставлена по специальности «лечебное дело» — до 70% бюджетных мест сделать целевыми, а по специальности «педиатрия» — 75% целевых. Могу сказать, что у нас эта работа уже проводится, есть первые результаты. Если в 2018 году в нашем медуниверситете 279 студентов обучались по договорам целевой подготовки, то в 2019-м уже 394, а в 2020-м на 1 сентября ожидаем, что станет 502 человека, — рассказал Травников. 

Губернатор отметил, что такую же работу предстоит развернуть в колледжах. 

В ноябре 2018 года Травников усомнился в целесообразности нынешнего проекта строительства здания онкоцентра и заморозил его разработку — взамен он предложил придумать новую концепцию.

Позже корреспондент НГС выяснила, почему Новосибирской области (одной из лидеров России по смертности от рака) крайне необходима адекватная система помощи больным и как должен выглядеть хороший онкоцентр.

О необходимости построить онкодиспансер власти говорили ещё несколько лет назад. В августе уже теперь бывший министр здравоохранения Олег Иванинский напомнил об этом делегации федерального Минздрава

Кроме онкоцентра Новосибирская область уже давно ждет и региональный перинатальный центр — о планах на строительство власти говорят минимум с 2011 года. Его пообещали сдать в 2015 году, однако на его строительство у бюджета не хватило денег — около 3,5 миллиарда рублей. В 2017 году Минздрав признал, что в обновлённом проекте будут сильно сокращены койки для рожениц. В этом году депутаты сказали, что в ближайшие три года область получит дополнительно 17 миллиардов рублей — эти деньги придутся и на перинатальный центр, если власти в итоге не передумают.

В декабре Министерство строительства Новосибирской области объявило поиск подрядчика для реконструкции и оснащения акушерского корпуса областной больницы — там разместится перинатальный центр. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

21 янв 2020 в 12:27

Давно пора было это сделать. Очевидные вещи же.

21 янв 2020 в 12:30

а почему губернатор так же оперативно не исполнит Указ о повышении зарплаты врачам на 200% от средней по региону?! Или ему Указ-не указ?!

мухаха
21 янв 2020 в 12:29

Опять какие-то сказки про перинатальный центр. Нам несколько лет назад на страницах НГС отрапортовали о введение в эксплуатацию перинатального центра. Или то была фейковая новость?