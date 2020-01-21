Школы в 2020 году: Травников рассказал о новых доплатах классным руководителям и появлении 7 тысяч мест

В 2020 году в Новосибирской области появится 7 тысяч новых школьных мест — за счёт новых школ и за счёт реконструкции. Кроме того, область сохранит региональную выплату для классных руководителей вместе с появлением новой, федеральной в сентябре.
Об этом во вторник, 21 января, на встрече с журналистами рассказал губернатор Андрей Травников.
— Увеличение количества детей в различных муниципалитетах, в первую очередь, в таких крупных городах как Новосибирск растет быстрее, чем мы строим новые школы. Несмотря на то что темпы строительства школ беспрецедентно высокие для последних 20 лет. Напомню, что в прошлом году мы только за счет строительства создали более 5000 мест в детских садах. Тем не менее, количество детей школьного возраста растет быстрее. Это нас, конечно, радует, но требуется скорректировать наши планы в рамках нацпроекта «Образование». <...> Второй момент, что эту проблему стоит решать не только за счет строительства новых зданий, но и за счёт более гибкого и полного использования существующей и вновь создаваемой инфраструктуры, — рассказал Травников.
Губернатор добавил, что в прошлом году, при «достаточно небольшом» финансировании в 200 млн рублей правительство вместе с мэрией смогли создать 2000 дополнительных мест за счет «перепрофилирования помещений существующих школ».
Кроме того, по словам губернатора, в 2020 году в эксплуатацию введут не менее 6 новых школ общей проектной мощностью 5200 мест, и ещё 1957 мест появятся за счет реконструкции. А в существующих школах Травников планирует улучшить интернет-обеспечение:
— В 2020 году первые 233 школы региона смогут получить не только более высокую скорость интернета, но и, по сути, будет развернута полноценная информационная система. Как для учеников, так и для облегчения работы педагогов. Мы знаем о серьезной проблеме из-за нагрузки по заполнению разл отчетных форм, — заверил губернатор.
Также Травников прокомментировал выплаты для классных руководителей, которые будут платить с 1 сентября 2020 года из федерального бюджета.
«Сегодня на территории НСО классные руководители за счет областного бюджета получают доплату в размере 1000 рублей и, конечно же, доплата, которая озвучена главой государства — это 5000 рублей — это будет серьезная добавка, но как я уже оговорился, региональную доплату мы при этом сохраняем и будем индексировать», — рассказал Андрей Травников.
Проблема переполненных школ давно и остро стоит в Новосибирске. В декабре НГС рассказал, в каких стесненных условиях учатся дети в школе № 36. Вместо парт перед учениками поставили стулья, так как из-за нехватки кабинетов и мебели уроки приходится проводить в классе хореографии.
Позже журналист НГС побывала в нескольких переполненных школах города — подробнее в этом репортаже.
Много шел идет спор о здании Гимназии № 3 в Академгородке. Старое здание настолько переполнено, что весной прошлого года в Академгородке прошёл митинг с требованием сделать пристройку к ней. В декабре министр образования области заявил о строительстве нового здания для школы.