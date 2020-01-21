Школы в 2020 году: Травников рассказал о новых доплатах классным руководителям и появлении 7 тысяч мест

Часть учебных мест появится за счет перепрофилирования существующих Фото: Александр Ощепков

В 2020 году в Новосибирской области появится 7 тысяч новых школьных мест — за счёт новых школ и за счёт реконструкции. Кроме того, область сохранит региональную выплату для классных руководителей вместе с появлением новой, федеральной в сентябре. Об этом во вторник, 21 января, на встрече с журналистами рассказал губернатор Андрей Травников. — Увеличение количества детей в различных муниципалитетах, в первую очередь, в таких крупных городах как Новосибирск растет быстрее, чем мы строим новые школы. Несмотря на то что темпы строительства школ беспрецедентно высокие для последних 20 лет. Напомню, что в прошлом году мы только за счет строительства создали более 5000 мест в детских садах. Тем не менее, количество детей школьного возраста растет быстрее. Это нас, конечно, радует, но требуется скорректировать наши планы в рамках нацпроекта «Образование». <...> Второй момент, что эту проблему стоит решать не только за счет строительства новых зданий, но и за счёт более гибкого и полного использования существующей и вновь создаваемой инфраструктуры, — рассказал Травников.