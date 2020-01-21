Тушили больше 5 часов: пожарные только к утру ликвидировали возгорание в похоронном доме на Фрунзе

Сегодня утром пожарные ликвидировали возгорание в похоронном доме «Некрополь», который начался минувшим вечером 20 января на улице Фрунзе, 67/1 в Новосибирске. По сообщению МЧС по НСО, пострадавших нет.
Информация о пожаре в здании похоронного бюро поступила в 23:10.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри здания, здание повреждено по всей площади, частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. До прибытия подразделения пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Причины пожара устанавливаются, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре МЧС.
По словам спасателей, всего на месте ЧП работали 32 сотрудника пожарной охраны и 9 единиц техники. Открытый огонь потушили в 0:19 ночи, а полная ликвидация пожара — в 5:07 утра.
Этой ночью мы следили за происходящим в нашей онлайн-трансляции.