Кондитер из Новосибирска сделала сумасшедше красивый торт для выставки в Копенгагене

На изготовление этого торта ушло двое суток — он весит примерно 10 килограммов Фото: Марьяна Шарнина

Новосибирский кондитер Марьяна Шарнина сделала огромный торт для Bryllupsmesse — ежегодной свадебной выставки, которая прошла на днях в Копенгагене. Поучаствовать в ней сибирячку пригласила знакомая кондитер, живущая в Дании. Результат этой совместной работы всех ошеломил — разглядываем его на фотографиях. — Это совпадение. Я ехала в Копенгаген просто так, в рамках своего евротура. Подруга рассказала, что там будет свадебная выставка, предложила поработать вместе, так как они с ещё одной знакомой открыли в Копенгагене кафе и хотят заявить о себе на выставке. Она дала мне полный карт-бланш на идеи. Я всегда рада новому опыту, приехала (приплыла, точнее), встретились и двое суток трудились, — рассказала НГС Марьяна.

Идея торта набрасывается сперва на бумаге Фото: Марьяна Шарнина

По словам создательницы, идея именно такого торта возникла в голове почти сразу и сама собой.

— Вопросы про идею всегда ставят меня в тупик. Немного порефлексировав, можно, конечно, придумать, какой паре мог бы подойти такой торт, но зачем? Это просто красиво, необычно, образно. Мне нужно было выбрать из всех своих многочисленных идей то, что я смогу сделать быстро, на чужом рабочем месте и без своих привычных инструментов. В Новосибирске большей частью я делаю эксклюзивы, но поскромнее размерами, — вспоминает Марьяна.

Проработка деталей — довольная кропотливая работа Фото: Марьяна Шарнина

Несмотря на всевозможные декоративные элементы, в целом торт полностью съедобен. — То, что касается начинки — это максимально натуральные, свежие и качественные ингредиенты. В этом смысл домашнего кондитерства, по сути. Исключение составляет только мастика, с которой я много работаю и которая считается условно-съедобным материалом. Мастику много критикуют, но я её люблю и вряд ли от неё откажусь. В конце концов, её всегда можно отодвинуть в сторону и не есть, а в вес торта я её, как правило, не включаю. Если я делаю торт, то все части в нём съедобны за редким исключением: типа живых цветов или ягод, что всегда оговаривается заранее.

Ветки и птицы на торте выполнены из условно-съедобного материала — мастики Фото: Марьяна Шарнина

По оценке кондитера, в Новосибирске такой торт будет стоить порядка 2500 рублей за килограмм. Высокая цена складывается из-за того, что работа очень трудозатратна.

Видео: Марьяна Шарнина