В Новосибирске загорелся похоронный дом семьи Якушиных на Фрунзе

Поздно вечером 20 января на улице Фрунзе в Новосибирске загорелся похоронный дом. Пламя быстро охватило здание.
— Пожарные ликвидируют возгорание в одноэтажном административном здании на улице Фрунзе. Сообщение поступило в 23:11. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, предварительно, обнаружено интенсивное горение в центральной части здания. Около 40 минут потребовалось сотрудникам МЧС для локализации возгорания. Угрозы распространения нет. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации открытого огня, — сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.
По этому адресу зарегистрирован похоронный дом «Некрополь», принадлежащий семье Якушиных, а также новосибирский крематорий.
Осенью фамилия Якушиных упоминалась в связи с серией скандалов на похоронном рынке. Борис и Родион Якушины — братья. Сергей Якушин — их отец.
В начале октября полиция арестовала директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина. Борис Якушин тогда высказался, что дело против Калюжина — это передел рынка. На следующий день силовики нагрянули в крематорий (им владеет отец Якушиных) с обысками — они пытались вскрыть пожарную дверь в бухгалтерии ломом и болгаркой.
В тот же день Родион Якушин, генеральный директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"», опубликовал официальное сообщение на сайте своей компании. Он сообщил про обыски и про то, что на него возбудили уголовное дело.
«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО "Ритуальное хозяйство" сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки», — говорилось на сайте за его подписью.
Связаны ли осенние события с сегодняшним пожаром, пока неизвестно. Все подробности мы рассказывали в онлайн-трансляции.
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