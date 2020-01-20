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На Фрунзе горит похоронный дом семьи Якушиных — осенью его владельцы заявляли о «переделе рынка»

Рассказываем всё, что известно про пожар на улице Фрунзе

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На место стянулись не только пожарные, но и скорая помощь

На место стянулись не только пожарные, но и скорая помощь

Прямо сейчас на улице Фрунзе, 67/1 горит похоронный дом. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент», неподалеку от места пожара проходит газовая труба.

Пожарные уже приступили к тушению здания. Ориентировочно, площадь пожара составляет более 150 квадратных метров.

Вы стали очевидцем пожара? У вас есть фото или видео с места происшествия? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

В 23:50 пожар был в самом разгаре.

Так выглядело место пожара в 00:45

Так выглядело место пожара в 00:45

Очевидцы продолжают делиться кадрами с места происшествия.

— Ликвидация открытого горения в 00:19. По оперативной информации, площадь пожара составила 300 кв. м. Информация по пострадавшим не поступала. В настоящий момент продолжаются работы по проливке и разбору конструкций до полной ликвидации, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Видео с места пожара

Видео пожара по ул. Фрунзе, 67/1

— Плотный дым и гарь. Беспокоимся, так как газовая труба соединяет еще три павильона, в одном из которых фейерверки, а рядом автомойка. Дымом заволокло даже Гоголя со стороны метро «Березовая Роща», — поделилась с НГС жительница дома по улице Кошурникова, 16.

Вот как проходили обыски в новосибирском крематории этой осенью. Связаны ли те события каким-то образом с сегодняшним пожаром — неизвестно.

Видео обысков:

НГС

Что за скандал был с «Некрополем» этой осенью

Осенью фамилия Якушиных упоминалась в связи с серией скандалов на похоронном рынке. Борис и Родион Якушины — братья. Сергей Якушин — их отец.

В начале октября полиция арестовала директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина.

Борис Якушин тогда высказался, что дело против Калюжина — это передел рынка. На следующий день силовики нагрянули в крематорий (им владеет отец Якушиных) с обысками — они пытались вскрыть пожарную дверь в бухгалтерии ломом и болгаркой.

В тот же день Родион Якушин, генеральный директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"», опубликовал официальное сообщение на сайте своей компании. Он сообщил про обыски и про то, что на него возбудили уголовное дело.

«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО "Ритуальное хозяйство" сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки», — говорилось на сайте за его подписью.

Кому принадлежит похоронный дом

Похоронный дом принадлежит семье Якушиных. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями ООО являются Сергей Борисович Якушин (ему принадлежит доля 83,3%) и Родион Сергеевич Якушин (доля в 16,7%). Родион Якушин также числится генеральным директором ООО «Похоронный дом "Некрополь"».

Компания была основана в 2006 году. На Фрунзе располагался не только магазин, но и офис.

По данным за 2018 год, выручка похоронного дома составила почти 60 миллионов рублей, при этом чистой прибыли было всего 1,1 миллиона рублей. 

Также Сергей Якушин является создателем и учредителем новосибирского крематория, который также зарегистрирован по этому адресу на Фрунзе. 

Появился первый официальный комментарий от МЧС.

— Пожарные ликвидируют возгорание в одноэтажном административном здании на улице Фрунзе. Сообщение поступило в 23:11. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, предварительно, обнаружено интенсивное горение в центральной части здания. Около 40 минут потребовалось сотрудникам МЧС для локализации возгорания. Угрозы распространения нет. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации открытого огня, — сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.

Очевидцы сообщают, что дым становится еще гуще

Очевидцы сообщают, что дым становится еще гуще

По словам очевидцев, рядом с местом пожара перекрыли дорогу. Автомобилисты пишут, что по Фрунзе в этом районе сейчас не проехать.

Пожар видно с улицы Державина, 77/1

По этому адресу на улице Фрунзе находится похоронный дом «Некрополь».

Несмотря на позднее время, похоронный дом должен был работать

Несмотря на позднее время, похоронный дом должен был работать

Так помещение выглядело внутри

Так помещение выглядело внутри

Очевидцы делятся в соцсетях кадрами с места происшествия.

Огонь разгорается все сильней

Огонь разгорается все сильней

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похоронный бизнеспожар
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КОММЕНТАРИИ (34)

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20 янв 2020 в 23:55

Конкуренции этот сверхприбыльный и зачастую криминальный бизнес не терпит. Случайности не случайны.

пенсионерка
20 янв 2020 в 23:50

Возраст у меня уже такой, что пора выбирать кремацию или захоронение. Ставьте + если вы за первый вариант для меня, и ставьте минус если за второй.

Не введу имя
21 янв 2020 в 00:06

Он мне всегда там не нравился. Улица одна из центральных, и похоронка с кричащими вывесками - это отвратительно. Это всё надо прятать, нечего омрачать виды улиц в кладбищенскую тематику.