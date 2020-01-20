На Фрунзе горит похоронный дом семьи Якушиных — осенью его владельцы заявляли о «переделе рынка»

Осенью фамилия Якушиных упоминалась в связи с серией скандалов на похоронном рынке. Борис и Родион Якушины — братья. Сергей Якушин — их отец.



В начале октября полиция арестовала директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина.

Борис Якушин тогда высказался, что дело против Калюжина — это передел рынка. На следующий день силовики нагрянули в крематорий (им владеет отец Якушиных) с обысками — они пытались вскрыть пожарную дверь в бухгалтерии ломом и болгаркой.



В тот же день Родион Якушин, генеральный директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"», опубликовал официальное сообщение на сайте своей компании. Он сообщил про обыски и про то, что на него возбудили уголовное дело.

«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО "Ритуальное хозяйство" сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки», — говорилось на сайте за его подписью.

