На Фрунзе горит похоронный дом семьи Якушиных — осенью его владельцы заявляли о «переделе рынка»

В 23:50 пожар был в самом разгаре.
Очевидцы продолжают делиться кадрами с места происшествия.
— Ликвидация открытого горения в 00:19. По оперативной информации, площадь пожара составила 300 кв. м. Информация по пострадавшим не поступала. В настоящий момент продолжаются работы по проливке и разбору конструкций до полной ликвидации, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Видео с места пожара
— Плотный дым и гарь. Беспокоимся, так как газовая труба соединяет еще три павильона, в одном из которых фейерверки, а рядом автомойка. Дымом заволокло даже Гоголя со стороны метро «Березовая Роща», — поделилась с НГС жительница дома по улице Кошурникова, 16.
Вот как проходили обыски в новосибирском крематории этой осенью. Связаны ли те события каким-то образом с сегодняшним пожаром — неизвестно.
Видео обысков:
НГС
Что за скандал был с «Некрополем» этой осенью
Осенью фамилия Якушиных упоминалась в связи с серией скандалов на похоронном рынке. Борис и Родион Якушины — братья. Сергей Якушин — их отец.
В начале октября полиция арестовала директора новосибирской компании «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина.
Борис Якушин тогда высказался, что дело против Калюжина — это передел рынка. На следующий день силовики нагрянули в крематорий (им владеет отец Якушиных) с обысками — они пытались вскрыть пожарную дверь в бухгалтерии ломом и болгаркой.
В тот же день Родион Якушин, генеральный директор ООО «Похоронный дом "Некрополь"», опубликовал официальное сообщение на сайте своей компании. Он сообщил про обыски и про то, что на него возбудили уголовное дело.
«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО "Ритуальное хозяйство" сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки», — говорилось на сайте за его подписью.
Кому принадлежит похоронный дом
Похоронный дом принадлежит семье Якушиных. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями ООО являются Сергей Борисович Якушин (ему принадлежит доля 83,3%) и Родион Сергеевич Якушин (доля в 16,7%). Родион Якушин также числится генеральным директором ООО «Похоронный дом "Некрополь"».
Компания была основана в 2006 году. На Фрунзе располагался не только магазин, но и офис.
По данным за 2018 год, выручка похоронного дома составила почти 60 миллионов рублей, при этом чистой прибыли было всего 1,1 миллиона рублей.
Также Сергей Якушин является создателем и учредителем новосибирского крематория, который также зарегистрирован по этому адресу на Фрунзе.
Появился первый официальный комментарий от МЧС.
— Пожарные ликвидируют возгорание в одноэтажном административном здании на улице Фрунзе. Сообщение поступило в 23:11. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, предварительно, обнаружено интенсивное горение в центральной части здания. Около 40 минут потребовалось сотрудникам МЧС для локализации возгорания. Угрозы распространения нет. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации открытого огня, — сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.
По словам очевидцев, рядом с местом пожара перекрыли дорогу. Автомобилисты пишут, что по Фрунзе в этом районе сейчас не проехать.
По этому адресу на улице Фрунзе находится похоронный дом «Некрополь».
Очевидцы делятся в соцсетях кадрами с места происшествия.