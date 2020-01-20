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Происшествия

Вооруженное ограбление: двое мужчин в черном ворвались в аптеку в Дзержинском районе

Преступники скрылись в неизвестном направлении

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Сумма похищенного составила <nobr class="_">12 600</nobr> рублей.

Сумма похищенного составила 12 600 рублей.

Вечером 20 января в Дзержинском районе Новосибирска произошло ограбление аптеки «Радуга» на Гусинобродском шоссе, 33.

Диспетчер службы 112 сообщил, что в полицию обратился муж сотрудницы аптеки. По его словам, произошло «вооруженное ограбление — мужчина с пистолетом напал на сотрудницу аптеки». 

По сообщениям паблика «Инцидент», в аптеку зашли двое мужчин и, угрожая монтировкой и предметом, похожим на пистолет, потребовали у женщины-кассира выручку. Они были одеты во все черное. После ограбления преступники скрылись в неизвестном направлении. В группе также сообщается, что сумма похищенного составила 12 600 рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. 

Вы видели этих мужчин в аптеке? Или заметили, куда они скрылись? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Утром 17 января в Центральном районе Новосибирска мужчина в маске пытался ограбить аптеку «Биомед» на Державина, 1

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ограблениеаптека
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
20 янв 2020 в 21:56

Почему муж позвонил,а не сотрудница нажала тревожную кнопку?работаю в частном охранном предприятии и потому знаю,что по инструкции она должна нажать тревожную кнопку.

Гость
20 янв 2020 в 21:56

Уже много нападений на аптеки.Почему бы не устроить ловлю на живца?

Директор завода
20 янв 2020 в 21:55

Левый берег, что с них взять