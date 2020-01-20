Вооруженное ограбление: двое мужчин в черном ворвались в аптеку в Дзержинском районе

Вечером 20 января в Дзержинском районе Новосибирска произошло ограбление аптеки «Радуга» на Гусинобродском шоссе, 33.

Диспетчер службы 112 сообщил, что в полицию обратился муж сотрудницы аптеки. По его словам, произошло «вооруженное ограбление — мужчина с пистолетом напал на сотрудницу аптеки».