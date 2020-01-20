Вооруженное ограбление: двое мужчин в черном ворвались в аптеку в Дзержинском районе

Вечером 20 января в Дзержинском районе Новосибирска произошло ограбление аптеки «Радуга» на Гусинобродском шоссе, 33.
Диспетчер службы 112 сообщил, что в полицию обратился муж сотрудницы аптеки. По его словам, произошло «вооруженное ограбление — мужчина с пистолетом напал на сотрудницу аптеки».
По сообщениям паблика «Инцидент», в аптеку зашли двое мужчин и, угрожая монтировкой и предметом, похожим на пистолет, потребовали у женщины-кассира выручку. Они были одеты во все черное. После ограбления преступники скрылись в неизвестном направлении. В группе также сообщается, что сумма похищенного составила
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
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