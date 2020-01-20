Авиакомпания S7 возобновила рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск

Авиакомпания S7 возобновила субсидированные авиарейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск, прерванные ранее. По сообщениям пресс-службы новосибирского аэропорта Толмачёво, перелеты будут выполняться на самолете Embraer 170 каждый вторник.
В 2019 году полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск осуществлялись ежедневно авиакомпанией «Сила». По информации «ФедералПресс», в августе магаданская компания отменила рейсы из-за неисправности авиапарка. Поэтому федеральные власти приняли решение субсидировать рейсы S7. Теперь самолеты вылетают по этому маршруту еженедельно.
По данным сайта Aviasales.ru, минимальная стоимость билетов из Новосибирска в Горно-Алтайск в одну сторону — от 2600 до 3640 рублей. Для сравнения стоимость ближайшей даты перелета по этому рейсу авиакомпанией «Победа» составляет 11865 рублей.