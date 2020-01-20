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Страна и мир

Авиакомпания S7 возобновила рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск

Перелеты будут выполняться каждый вторник

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До 2020 года рейсы из Новосибирска в регион осуществляла авиакомпания «Сила»

До 2020 года рейсы из Новосибирска в регион осуществляла авиакомпания «Сила»

Авиакомпания S7 возобновила субсидированные авиарейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск, прерванные ранее. По сообщениям пресс-службы новосибирского аэропорта Толмачёво, перелеты будут выполняться на самолете Embraer 170 каждый вторник. 

В 2019 году полеты из Новосибирска в Горно-Алтайск осуществлялись ежедневно авиакомпанией «Сила». По информации «ФедералПресс», в августе магаданская компания отменила рейсы из-за неисправности авиапарка. Поэтому федеральные власти приняли решение субсидировать рейсы S7. Теперь самолеты вылетают по этому маршруту еженедельно.

По данным сайта Aviasales.ru, минимальная стоимость билетов из Новосибирска в Горно-Алтайск в одну сторону — от 2600 до 3640 рублей. Для сравнения стоимость ближайшей даты перелета по этому рейсу авиакомпанией «Победа» составляет 11865 рублей.

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S7 AirlinesS7
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КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
20 янв 2020 в 21:37

А деньги на билеты откуда? У меня пенсия 9 с копейками, а зарплаты даже у молодых не очень большие. Так кто летать будет*?

Фото пользователя
20 янв 2020 в 21:46

Всё верно, Embraer E-Jet - отличные региональные лайнеры, S7 молодцы что от русских самолётов ещё 11 лет назад отказались.

Фото пользователя
20 янв 2020 в 21:42

И чего там можно посмотреть?