Кому достанутся новогодние подарки? 100 читателей NGS.RU выиграли призы в мандариновом конкурсе

Охоту за мандаринами читатели NGS.RU начали в декабре: нужно было авторизоваться на портале и до 15 января 2020 года собирать мандаринки в новостях и статьях — новогодние фрукты мы щедро закидывали почти в каждый текст, и по клику они попадали в мешок. Сотне читателей, которые раньше других накликают 1000 штук, мы обещали призы.

Благодарим всех участников за активность! А тех, кому не удалось собрать нужное число мандаринов, мы просим не расстраиваться — в следующих конкурсах удача будет на вашей стороне. Следите за анонсами и акциями на нашем сайте и в социальных сетях.



Если вы собрали 1000 мандаринок и не получили письмо, напишите на почту mandarin54@iportal.ru

