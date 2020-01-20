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Кому достанутся новогодние подарки? 100 читателей NGS.RU выиграли призы в мандариновом конкурсе

Награждаем самых успешных охотников

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Жители Новосибирска несколько недель собирали виртуальные мандаринки, «потерявшиеся» на сайте НГС

Жители Новосибирска несколько недель собирали виртуальные мандаринки, «потерявшиеся» на сайте НГС

NGS.RU подвел итоги онлайн-конкурса «Собери мандаринки». На просторах нашего портала 100 участников успели быстрее остальных собрать 1000 мандаринок. Все они получат подарки — подарочную книгу «Новосибирск 1998–2018».

— В конкурсе приняли участие 4499 читателей. Рекордсмен гонки под ником misha55 собрал 1157 мандаринов, — следует из итоговой таблицы конкурса.

Охоту за мандаринами читатели NGS.RU начали в декабре: нужно было авторизоваться на портале и до 15 января 2020 года собирать мандаринки в новостях и статьях — новогодние фрукты мы щедро закидывали почти в каждый текст, и по клику они попадали в мешок. Сотне читателей, которые раньше других накликают 1000 штук, мы обещали призы.

Благодарим всех участников за активность! А тех, кому не удалось собрать нужное число мандаринов, мы просим не расстраиваться — в следующих конкурсах удача будет на вашей стороне. Следите за анонсами и акциями на нашем сайте и в социальных сетях.

Если вы собрали 1000 мандаринок и не получили письмо, напишите на почту mandarin54@iportal.ru

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НГСконкурс
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КОММЕНТАРИИ (47)

20 янв 2020 в 20:26

Мандарины в корзину автоматически падали и после попадания в нее 1000-го для участника конкурс по времени заканчивался по условиям его. Вопрос 1. При чем тут тогда рекорды? Вопрос 2. Нельзя было так же автоматически первую сотню отследить и уведомить тотчас же после 1000-го мандарина?

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20 янв 2020 в 20:25

Интересно узнать, сколько пользователей собрало тысячу мандаринов, но не попало в первую сотню. А то в процессе игры реальная конкуренция была непонятна)

Фото пользователя
20 янв 2020 в 20:19

Спасибо за книгу, подарок очень понравился) самый лучший приз среди всех порталов (там пользователям дарили сертификаты в кино и ювелирку на 1 т.р., термокружки, подушки для путешествий и т.п.).