Кому достанутся новогодние подарки? 100 читателей NGS.RU выиграли призы в мандариновом конкурсе

NGS.RU подвел итоги онлайн-конкурса «Собери мандаринки». На просторах нашего портала 100 участников успели быстрее остальных собрать 1000 мандаринок. Все они получат подарки — подарочную книгу «Новосибирск 1998–2018».
— В конкурсе приняли участие 4499 читателей. Рекордсмен гонки под ником misha55 собрал 1157 мандаринов, — следует из итоговой таблицы конкурса.
Охоту за мандаринами читатели NGS.RU начали в декабре: нужно было авторизоваться на портале и до 15 января 2020 года собирать мандаринки в новостях и статьях — новогодние фрукты мы щедро закидывали почти в каждый текст, и по клику они попадали в мешок. Сотне читателей, которые раньше других накликают 1000 штук, мы обещали призы.
Благодарим всех участников за активность! А тех, кому не удалось собрать нужное число мандаринов, мы просим не расстраиваться — в следующих конкурсах удача будет на вашей стороне. Следите за анонсами и акциями на нашем сайте и в социальных сетях.
Если вы собрали 1000 мандаринок и не получили письмо, напишите на почту mandarin54@iportal.ru