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Происшествия

Инородное тело в глазу: сотрудник СО РАН получил травму на рабочем месте

Инцидент произошёл в пятницу, 17 января

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Пострадавшему мужчине 38 лет, он работал в Институте теоретической и прикладной механики

Пострадавшему мужчине 38 лет, он работал в Институте теоретической и прикладной механики

В Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН в Советском районе произошёл инцидент, в результате которого травму получил 38-летний сотрудник института.

— 17 января в 13:30 в больницу поступил мужчина, работник института, с травмой глаз, сейчас он находится на лечении в больнице. Речь о взрыве не идёт. Сотрудниками полиции сейчас выясняются все обстоятельства, при которых мужчина получил травму на рабочем месте, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Там же добавили, что случившееся не имеет криминального оттенка, это «несчастный случай на производстве».

По словам главврача скорой помощи Ирины Большаковой, у мужчины проникающее ранение глаз.

— В карте вызова указано — «инородное тело». Мужчину госпитализировали в областную больницу, — добавила она.

Оперативно прокомментировать инцидент в ИТПМ не смогли — телефон учреждения оказался недоступен.

В ноябре на остановке «Сад Дзержинского» один из рабочих завода имени Чкалова застрелил замначальника цеха. На заводе объяснили, почему не признают убийство своего сотрудника производственной травмой.

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СО РАНнесчастный случайПроизводственная травма
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
20 янв 2020 в 18:53

Почему в Областную госпитализировали? С такими травмами только горбольница принимает на Залесского.

пенсионерка
20 янв 2020 в 18:52

Тогда о чем идет речь? О хлопке? вроде сейчас так правильно называть.

Точняк
20 янв 2020 в 18:52

Давно пора эти снюсы запретить.