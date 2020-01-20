Инородное тело в глазу: сотрудник СО РАН получил травму на рабочем месте

Пострадавшему мужчине 38 лет, он работал в Институте теоретической и прикладной механики

В Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН в Советском районе произошёл инцидент, в результате которого травму получил 38-летний сотрудник института.



— 17 января в 13:30 в больницу поступил мужчина, работник института, с травмой глаз, сейчас он находится на лечении в больнице. Речь о взрыве не идёт. Сотрудниками полиции сейчас выясняются все обстоятельства, при которых мужчина получил травму на рабочем месте, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

