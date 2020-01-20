«Он по верёвочке спустился в бак»: жена погибшего на спиртзаводе слесаря рассказала, что знает о его гибели

О гибели супруга Александра Фомичёва узнала от родственников Фото: Денис Фомичёв, Александр Чернышевский / google.ru/maps

В субботу, 18 января, на территории куйбышевского спиртзавода АО «Ерофеев» погиб 26-летний слесарь Денис Фомичёв.

Как указано в сообщении Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, при невыясненных обстоятельствах он упал в пустую цистерну из-под спирта, где погиб. У погибшего остались жена и 7-летний сын. Корреспондент НГС связался с его супругой, 24-летней Александрой Фомичёвой. В этот день, по словам девушки, у Дениса был день рождения. «В последний момент не стал подменяться»

— Нам вообще ничего не говорят. С морга нам дали справку, но в заключении указано, что смерть наступила по непонятным причинам. Ездила на работу к мужу, там говорят, что это несчастный случай. Но такого быть не может, чтобы у меня муж сам, без приказа полез. В субботу, 18 числа, он вышел в ночную смену. Как я уже потом узнала, он по веревочке спустился в бак, а в этом баке газы оказались. Он хотел подмениться, потому что у него в субботу был день рождения, но в последний момент не стал подменяться, — вспоминает девушка. По словам Александры, о произошедшем ей сообщила мать мужа, а ей в свою очередь позвонили с завода. — Да, на месте была полиция, все были, нас туда не пускали. Это потом, уже через своих знакомых работников полиции, нам уже рассказывали. Там разные версии: сначала говорят, что никого не было, что упало какое-то ведро, он хотел его достать. Сегодня выясняется, что там стояли люди, отговаривали его. Но опять же, если вы знали, что там газы, почему вы его не остановили. И зачем без снаряжения, ничего ему не дали, толком ничего не объяснили, если он полез, — рассказывает Фомичёва. Девушка добавила, что её муж работал на заводе три месяца.

«Ни помощи, ни звонков не было от них» По словам Александры, завод тоже не связывался с ней. Через знакомых она узнала, что нужно подойти на завод за выплатами, но оттуда её отправили в морг за справкой о смерти супруга. — Я справку получила, позвонила, они говорят: «После обеда мы вам перезвоним», — но звонка так и не было. Всё через знакомых узнавали, когда муж погиб, нас даже на завод не пускали. Они [сотрудники завода] сами ничего нам не говорили, грубили нам. Ни помощи, ни звонков не было от них, — рассказала девушка. Следователи пока ведут доследственную проверку Александру Фомичёву также не вызывали ни в полицию, ни в Следственный комитет. — По факту смерти 26-летнего рабочего на одном из предприятий Куйбышева Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время назначена судебная экспертиза, проверка продолжается, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области и в Межмуниципальном отделе МВД России «Куйбышевский» корреспонденту НГС отказались комментировать ситуацию.