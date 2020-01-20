Голодает четвертую неделю: новосибирец, отбывающий срок в колонии, обратился к генпрокурору

Мужчина отбывает наказание за двойное убийство. Также его подозревают в контрабанде биоресурсов Фото: Анна Золотова

34-летний осужденный Роман Мельниченко, объявивший накануне Нового года голодовку, направил жалобу генеральному прокурору Юрию Чайке на действие сотрудников СИЗО № 1 . С 25 декабря 2019 года Мельниченко голодает, до этого он уже писал жалобу в новосибирскую прокуратуру.

Когда Роман Мельниченко отправлял жалобу в прокуратуру, генеральным прокурором РФ был еще Юрий Чайка. В этот понедельник, 20 января, Владимир Путин предложил отправить его в отставку. — Я написал заявление на голодовку до того, пока не обоснуют причину перевода в одиночную камеру и не накажут виновного. По факту голодовки мер принято не было, со стороны администрации ходили, улыбались со словами: «Тебя надолго ещё хватит», — сообщил в жалобе в генпрокуратуру осуждённый Роман Мельниченко. Текст жалобы имеется в распоряжении редакции НГС.



— Во время новогодних праздников Мельниченко вывели на комиссию, где были представители ГУФСИН и прокуратуры, выслушали, сказали, что примут меры, и всё. Перевели из-за растущих в камере грибков в другую одиночку. А ещё потребовали у него объяснения по поводу новости, опубликованной на НГС: почему, мол, такая статья появилась? Мельниченко ничего не ответил. Ещё мне стало известно, но уже не через Мельниченко, что в знак солидарности с ним ещё двое начали голодовку. Только не знаю, голодают ли они до сих пор или уже прекратили, — рассказала Яна Мигачёва, адвокат осужденного.

По словам адвоката, у её подзащитного забрали всё, вплоть до Библии, и выводят на прогулку строго одного, не давая ни с кем общаться. Также Яна Мигачёва говорит, что у Мельниченко начали отказывать почки.

— Он очень сильно похудел. До этого весил за 100 с чем-то килограммов, а сейчас весит в пределах 80. И он упрямый, будет и дальше голодовать. Ему говорили, что будут принудительно кормить, на что он пригрозил на себя руки наложить, — заметила адвокат.

