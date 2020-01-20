Пожарные вынесли газовые баллоны и эвакуировали машину из здания загоревшегося склада на Гаранина

Этим вечером, 20 января, на улице Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска загорелось складское помещение. По данным МЧС по НСО, сообщение о пожаре поступило в 16:19.

О пострадавших в данный момент не сообщается: со слов администрации склада, которые передают в МЧС, внутри горящих помещений людей быть не должно — там находятся ремонтные боксы и склады.

На момент прибытия пожарных из крыши склада шёл густой чёрный дым — горела обрешётка кровли. Пожарным удалось предотвратить осложнение ситуации — из горящего помещения они эвакуировали два газовых баллона. Также сообщают об успешной эвакуации одного автомобиля. В данный момент угрозы распространения огня нет.