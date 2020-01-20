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Происшествия

Пожарные вынесли газовые баллоны и эвакуировали машину из здания загоревшегося склада на Гаранина

По словам сотрудников склада, людей там быть не должно

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Снимок сделан в районе дома Гаранина, 20&nbsp;

Снимок сделан в районе дома Гаранина, 20 

Этим вечером, 20 января, на улице Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска загорелось складское помещение. По данным МЧС по НСО, сообщение о пожаре поступило в 16:19.

О пострадавших в данный момент не сообщается: со слов администрации склада, которые передают в МЧС, внутри горящих помещений людей быть не должно — там находятся ремонтные боксы и склады. 

На момент прибытия пожарных из крыши склада шёл густой чёрный дым — горела обрешётка кровли. Пожарным удалось предотвратить осложнение ситуации — из горящего помещения они эвакуировали два газовых баллона. Также сообщают об успешной эвакуации одного автомобиля. В данный момент угрозы распространения огня нет. 

Рядом с местом пожара наблюдается сильное задымление&nbsp;

Рядом с местом пожара наблюдается сильное задымление 

— 18 минут потребовалось сотрудникам МЧС для локализации пожара. При помощи высотной пожарно-спасательной техники (автолестниц) пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня. Предварительно горение происходит под кровлей. В настоящий момент пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как уточнили спасатели, здание предназначено для гаражного бокса. В настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составляет около 300 кв. м. 

Напомним, вчера, 19 января, в Кировском районе загорелась комната в многоэтажке — в огне пострадала женщина.

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пожар
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КОММЕНТАРИИ (3)

Из погреба
20 янв 2020 в 18:30

Место расчищают под точечную застройку. Будут строить высотный дом для мажоров-кайфожоров.

пенсионерка
20 янв 2020 в 18:20

В чем причина пожара? Поди курил кто-то?

Прохожий
20 янв 2020 в 18:27

А где это Гаранина 20? Дубль-Гис такого адреса не знает!