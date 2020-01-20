Путин предложил отправить в отставку главу Генпрокуратуры Юрия Чайку

Сегодня президент России Владимир Путин предложил освободить от должности генерального прокурора Юрия Чайку. Об этом сообщает ТАСС. По данным издания, президент внес в Совет Федерации в качестве кандидатуры на эту должность замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Уточняется, что Юрий Чайка перейдет на другую работу.



В прокуратуре Чайка начал работать в 1976 году в должности стажера, далее — следователем, заместителем межрайонного прокурора в Иркутской области, был транспортным прокурором и главой следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В 1992 году стал прокурором Иркутской области, в 1995-м — первым заместителем Генерального прокурора РФ. С 1999 по 2006 год возглавлял Министерство юстиции Российской Федерации. На должность генпрокурора был назначен 23 июня 2006 года. Неоднократно поощрен «за укрепление законности и правопорядка», награжден государственными и ведомственными наградами.