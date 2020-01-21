Страна в ожидании новых министров: Мишустин должен объявить состав правительства

Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вечером 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию. Медведев объяснил решение необходимостью предоставить главе государства предоставить возможность принимать все необходимые решения. Ранее ряд федеральных СМИ связывали уход правительства Медведева с неудовлетворительной работой по нацпроектам, которые в приоритете для Владимира Путина. К слову, вступая в должность, новый премьер Мишустин обозначил нацпроекты и «майские указы» приоритетом своей работы.



Политологи полагают, что назначение Михаила Мишустина скажется на том, как быстро будут решатся поставленные президентом задачи.

