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Политика Правительство ушло в отставку Онлайн-трансляция

Страна в ожидании новых министров: Мишустин должен объявить состав правительства

Следим за обновлениями в кабмине онлайн

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Имя нового премьера Путин объявил в день отставки правительства. Посмотрим, сколько времени понадобится президенту, чтобы согласовать новых министров

Имя нового премьера Путин объявил в день отставки правительства. Посмотрим, сколько времени понадобится президенту, чтобы согласовать новых министров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в скором времени должен представить новый состав правительства — своих заместителей и чиновников, которым предстоит возглавить новые министерства. "Вести" на своем сайте уже анонсировали прямую трансляцию из Кремля. Точное время ее начала пока неизвестно, но уже сейчас появляется первая информация о том, кто займет кресла министров. Мы следим за событиями в режиме онлайн.

Екатерина Бормотова

Михаил Мишустин вступил в должность премьер-министра 16 января. Представить кандидатуры на посты министров и своих заместителей он обязан в течение недели, после чего их должен утвердить президент. Ожидается, что свой список кандидатов он представит Владимиру Путину уже сегодня.

Екатерина Бормотова

Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России вечером 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию. Медведев объяснил решение необходимостью предоставить главе государства предоставить возможность принимать все необходимые решения. Ранее ряд федеральных СМИ связывали уход правительства Медведева с неудовлетворительной работой по нацпроектам, которые в приоритете для Владимира Путина. К слову, вступая в должность, новый премьер Мишустин обозначил нацпроекты и «майские указы» приоритетом своей работы.

Политологи полагают, что назначение Михаила Мишустина скажется на том, как быстро будут решатся поставленные президентом задачи.

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отставка правительстваМихаил МишустинВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (12)

пенсионерка
21 янв 2020 в 23:27

Интересно, а для нас, что изменится?

Фото пользователя
21 янв 2020 в 23:34

Поникшего Медведева, увидавшего другого, сидящего на общем собрании на его стуле перед, уже видели

Худой
21 янв 2020 в 23:33

Х.. на х.. менять - только время терять. )