«Почувствовала на себе чужие руки»: монолог 16-летней девушки о домогательствах в метро

А к вам когда-нибудь приставали в метро? Поделитесь своими историями в комментариях Фото: Полина Авдошина

Больше года назад 16-летняя Виктория (имя девушки изменено) вместе с мамой переехала жить в Новосибирск из маленького городка. Поэтому поездки в метро для нее в новинку. За последний месяц к ней уже дважды приставали незнакомые мужчины. Прямо в вагоне метро, в час пик, на глазах у всех. О реакции других пассажиров, обращении к дежурному по станции и мужчинах, распускающих руки в общественном транспорте, — в её авторской колонке. Далее от первого лица. На метро я езжу первый год. До этого я никогда не сталкивалась с домогательством в общественном транспорте, всегда ездила спокойно. Но после двух случаев, которые произошли за один месяц, даже не знаю, что делать. Оба раза я садилась на станции метро «Гагаринская» — в дневное время. И ко мне начинали приставать незнакомые мужчины.

Первый случай произошёл примерно месяц назад. Я стояла неподалеку от первой двери первого вагона метро, держась за поручень. Поодаль, спиной ко мне, стоял мужчина и держался за противоположный поручень. Его я заметила ещё давно: часто обращаю внимание на прохожих. У него были тёмно-карие глаза, на вид примерно тридцать лет, одет в чёрно-белую куртку, лицо до носа обмотано шарфом. Вроде трезвый. Через пару минут после того, когда тронулся поезд, он подошёл ко мне поближе. Сначала молча положил свою руку на мою руку на поручне и стал её с силой сжимать. Многие пассажиры видели это. Невозможно было не заметить. Но все просто смотрели. Я отдёрнула руку и отошла к другой двери — поезд ещё ехал. Народу было очень много, отойти подальше было нереально. Мужчина пошёл за мной. Там, куда я перешла, стоял дедушка, и он этому парню сделал замечание: «Почему вы к ней лезете? Какое вы имеете право?». Тот проигнорировал его, подошёл ко мне вплотную и начал распускать руки. Поезд остановился на станции «Красный проспект». Вряд ли мужчина собирался выходить на этой станции, но, когда я вышла, он стал расталкивать всех и пошел за мной следом. Сначала я хотела выйти на улицу, но смотрю — этот же мужчина на небольшом расстоянии всё также идёт за мной. Я остановилась, стою и думаю: «Если выйду — мало ли что может произойти». Тогда я подошла к дежурному, объяснила ситуацию, и мне порекомендовали просто постоять рядом. Но, извините, у них там вообще-то полиция ходит, могли же что-нибудь сделать? Нет, они встали, говорят: «Стойте со мной». Всё.

Когда я была с дежурным, мужчина стоял и ждал следующего поезда. Пока этот человек не скрылся из виду, меня не отпустили. Потом проводили до выхода, и я вышла на улицу. Дальше ехала уже на автобусе, потому что элементарно боялась зайти в метро. Сама я после этого никуда не обращалась, так как мне нет 18 лет. Никому не рассказывала. Родителям тоже не говорила, держала в себе, потому что не знала, как об этом рассказать, и вообще у меня мама близко к сердцу всё воспринимает.

Некоторые мужчины пристают к девушкам открыто, не стесняясь других пассажиров. Некоторые делают это украдкой Фото: Полина Авдошина

Второй случай, уже с другим мужчиной, произошёл в начале прошлой недели. Я также села в поезд на станции «Гагаринская». Стояла, облокотившись на стенку. За поручень не держалась, просто смотрела в телефон. И начала ощущать на себе чужие руки. Повернулась — а это парень, по виду не больше двадцати лет, который стоял по правую сторону от меня. Все сидячие места были заняты, неподалёку за поручни держались два человека.

На этот раз домогательство никто, кроме меня, не заметил: в одной руке у парня был рюкзак, которым он прикрывался. Я ему сказала: «Руки убрал!», после чего ушла в другой конец вагона. На следующей станции он вышел.

Помню, что парень был высоким и худым, с усами, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Одет был в тёмно-синюю куртку и болоневые штаны. Маме я об этом случае также не рассказывала. Не знаю, как действовать в таких ситуациях. Писать заявление в полицию? Но мне нет 18 лет. И чем там вообще помогут? Я несовершеннолетняя. Неужели мужчины не видят этого? Я не знаю, сталкиваются ли другие девушки и женщины с приставаниями в общественном транспорте, но домогательства — это неприятно и страшно.

А к вам приставали в общественном транспорте?