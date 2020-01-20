«В квартире остались животные»: на Первомайке пропала 17-летняя девушка — её ищут почти месяц

— К сожалению, все наши действия не дали результата. Поэтому по согласованию с правоохранительными органами, так как девушка у нас несовершеннолетняя, было принято выставить ориентировку в интернет. К нам было предъявлено требование не указывать её фамилию, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Её ориентировка появилась в группе «Поискового отряда "Лиза Алерт"» сегодня, 20 января. К волонтёрам обратились несколько дней назад, до этого времени поисковики занимались сбором информации без размещения ориентировки — устанавливали контакты девушки и искали её в социальных сетях, чтобы попытаться выйти на связь.

В Новосибирске ведутся поиски 17-летней Ангелины, которая пропала 26 декабря в Первомайском районе.

По её словам, также существует ещё «ряд определённых обстоятельств», которые волонтёры не могут озвучить.



— Но для широкой общественности могу добавить: по месту жительства девушки приходила полиция вместе с заявителем, в закрытом жилом помещении были обнаружены некормленные домашние животные. Следов девушки каких-либо там не было, — уточнила она.



Сейчас волонтёры опрашивают подростков, с которыми Ангелина училась, чтобы узнать о её планах и других обстоятельствах, которые могут помочь в поисках.



Алеся Яблонских добавила, что девушка проживала одна, однако уточнить, кто именно обратился с заявлением о её пропаже, отказалась.



Накануне в Новосибирской области завершились поиски 10-летней Алёны из Карасука — девочка не вернулась из школы домой, спустя сутки её нашли в подвале общежития без сознания.