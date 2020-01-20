20 января понедельник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Происшествия

«В квартире остались животные»: на Первомайке пропала 17-летняя девушка — её ищут почти месяц

Девушка пропала ещё до Нового года

1 359
10 Обсудить

Поделиться

Ангелина жила в квартире одна

Ангелина жила в квартире одна

В Новосибирске ведутся поиски 17-летней Ангелины, которая пропала 26 декабря в Первомайском районе. 

Её ориентировка появилась в группе «Поискового отряда "Лиза Алерт"» сегодня, 20 января. К волонтёрам обратились несколько дней назад, до этого времени поисковики занимались сбором информации без размещения ориентировки — устанавливали контакты девушки и искали её в социальных сетях, чтобы попытаться выйти на связь.

— К сожалению, все наши действия не дали результата. Поэтому по согласованию с правоохранительными органами, так как девушка у нас несовершеннолетняя, было принято выставить ориентировку в интернет. К нам было предъявлено требование не указывать её фамилию, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

По её словам, также существует ещё «ряд определённых обстоятельств», которые волонтёры не могут озвучить.

— Но для широкой общественности могу добавить: по месту жительства девушки приходила полиция вместе с заявителем, в закрытом жилом помещении были обнаружены некормленные домашние животные. Следов девушки каких-либо там не было, — уточнила она.

Сейчас волонтёры опрашивают подростков, с которыми Ангелина училась, чтобы узнать о её планах и других обстоятельствах, которые могут помочь в поисках.

Алеся Яблонских добавила, что девушка проживала одна, однако уточнить, кто именно обратился с заявлением о её пропаже, отказалась.

Накануне в Новосибирской области завершились поиски 10-летней Алёны из Карасука — девочка не вернулась из школы домой, спустя сутки её нашли в подвале общежития без сознания.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

пропал подостокидут поиски«Лиза Алерт»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Бабушка
20 янв 2020 в 16:40

Как это несовершеннолетняя девушка жила одна? Откуда у нее квартира?
Если нам не предоставляют полной информации, и некоторые моменты как указано в статье не разглашаются, то в чем тогда смысл статьи?

Разведенная
20 янв 2020 в 16:40

Блоховозы или котики?Уточните что за животные.

пенсионерка
20 янв 2020 в 16:37

В этой ситуации жалко только животных. Взяла бы к себе, но кормить нечем. Сама на пенсию 9 с копейками выживаю.