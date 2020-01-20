«Блатные» номера выставили на продажу: власти утвердили порядок выдачи красивых регзнаков

Сейчас стоимость красивых номеров достигает сотен тысяч рублей Фото: Артем Краснов

Долгожданный закон о красивых номерах наконец обрёл реальные черты: проект постановления опубликован на правительственном сайте. Мы изучили его, и оказалось, что покупка красивых номеров будет отличаться в разных регионах.

Варианта два, и какой именно выбрать, решат местные власти. В регионах, где оборот машин большой, предлагается распространять красивые номера через аукционы. С помощью сайта «Госуслуги» граждане смогут выбирать понравившиеся им комбинации букв и цифр, предлагая сумму, которую они готовы заплатить. Тот, кто назовет максимальную цену, получит заветные номера. Срок проведения таких торгов — 30 календарных дней. Один человек может торговаться за пять автономеров.

Второй вариант разработан для регионов, в которых количество регистраций небольшое и аукционы вряд ли будут востребованы. Здесь номера станут продавать без торгов, но за повышенную пошлину, размер которой определят власти.

После присвоения буквенно-цифровой комбинации и оплаты госпошлины у гражданина будет год на то, чтобы поставить автомобиль на учет с новыми номерными знаками. В течение этого периода комбинация будет считаться закреплённой за ним.

Впрочем, заработает система не сразу: в течение 2020 года региональным властям нужно утвердить правила проведения торгов, а Министерству финансов — установить требования к операторам электронных площадок, которые возьмутся за организацию аукционов. Само постановление о красивых номерах заработает, скорее всего, с 1 января 2021 года.



Покупка красивого номера — это...