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«Блатные» номера выставили на продажу: власти утвердили порядок выдачи красивых регзнаков

Есть два варианта: через аукцион или оплату повышенной госпошлины

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Сейчас стоимость красивых номеров достигает сотен тысяч рублей

Сейчас стоимость красивых номеров достигает сотен тысяч рублей

Долгожданный закон о красивых номерах наконец обрёл реальные черты: проект постановления опубликован на правительственном сайте. Мы изучили его, и оказалось, что покупка красивых номеров будет отличаться в разных регионах. 

Варианта два, и какой именно выбрать, решат местные власти. В регионах, где оборот машин большой, предлагается распространять красивые номера через аукционы. С помощью сайта «Госуслуги» граждане смогут выбирать понравившиеся им комбинации букв и цифр, предлагая сумму, которую они готовы заплатить. Тот, кто назовет максимальную цену, получит заветные номера. Срок проведения таких торгов — 30 календарных дней. Один человек может торговаться за пять автономеров.

Второй вариант разработан для регионов, в которых количество регистраций небольшое и аукционы вряд ли будут востребованы. Здесь номера станут продавать без торгов, но за повышенную пошлину, размер которой определят власти.

После присвоения буквенно-цифровой комбинации и оплаты госпошлины у гражданина будет год на то, чтобы поставить автомобиль на учет с новыми номерными знаками. В течение этого периода комбинация будет считаться закреплённой за ним. 

Впрочем, заработает система не сразу: в течение 2020 года региональным властям нужно утвердить правила проведения торгов, а Министерству финансов — установить требования к операторам электронных площадок, которые возьмутся за организацию аукционов. Само постановление о красивых номерах заработает, скорее всего, с 1 января 2021 года.

Покупка красивого номера — это...

    С начала 2020 года в России изменились правила регистрации автомобилей. Теперь нельзя регистрировать на себя машину с номерными знаками чужого региона. При покупке нового автомобиля будьте внимательны: в Челябинске активизировались компании, продающие автомобили по завышенным ценам.

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    автомобильные номера
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    КОММЕНТАРИИ (52)

    Гость
    20 янв 2020 в 15:41

    Давно пора все блатные и красивые номера вешать на мусоровозы и ассенизаторские машины.
    Например ВВВ присваивать мусорным машинам, а ВВВ с красивыми номерами мусоровозам убирающим отделы МВД.
    ННН ассенизаторным машинам, а ННН с красивыми номерами, ассенизаторкам обслуживающими мэрию и администрации.
    Мода быстро пропадет.

    Фото пользователя
    20 янв 2020 в 15:32

    Одинаковые цифры в номере актуальны для тех, у кого с памятью проблемы - пришел на стоянку и узнал свое авто по простому номеру. Остальным пофиг, что за цифры у него на машине

    горожанин
    20 янв 2020 в 15:30

    опять подмена понятий, есть "блатные" а есть "красивые" номера.. Это разные вещи.