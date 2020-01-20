«Боги постарались»: сибиряк ищет любовь через соцсети — он готов рассмотреть даже 30-летних

Андрею 31 год, он работает территориальным менеджером в компании Tele2, увлекается стендапом, но не выступает, играет в сквош

Сибиряк Андрей Пименов решил искать вторую половинку необычным способом — в своем профиле в Instagram он опубликовал пост, в котором говорит, что его сердце свободно: «И, скорее всего, у вас в подписчиках есть та самая, которая увидит этот пост». Кроме заявления о поиске подруги, молодой человек рассказывает о себе, своих предпочтениях и обращается к пользователям соцсети с просьбой о максимальном репосте.

— Бывает скучно, и в Instagram таким образом можно поднять себе настроение, ну и другим тоже. Ну и опять же, мало ли кто нормальный попадётся, — говорит Андрей корреспонденту НГС и добавляет, что реакция на пост в основном положительная. — От друзей и от тех, кто меня хорошо знает. Также написали люди со стороны, девушки с надеждой на успех.

Последние отношения Андрея закончились в октябре 2019-го: «Это у меня скверный характер, она не виновата»

Андрей говорит, что на знакомства с противоположным полом у него практически не остается времени, всё время занимает работа.



— Последний раз я познакомился в Instagram, коллега сделала репост с анкетой девушки и я решил написать, — говорит сибиряк.

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