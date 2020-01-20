20 января понедельник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Зима

Новосибирские синоптики рассказали, когда придут и уйдут 25-градусные морозы (это случится очень скоро)

Новосибирцев ждёт ещё один морозный день перед потеплением

4 787
12 Обсудить

Поделиться

Крещенские морозы задержатся в Новосибирске ненадолго

Крещенские морозы задержатся в Новосибирске ненадолго

Синоптики рассказали о волне холода, которая вторглась в Новосибирскую область, но вскоре вновь сменится мягкой, но ветреной погодой.

— Ядро высокого давления и антициклон, сформированные воздушными массами из северных широт, прошли на юг и вызвали похолодание в нашей области и соседних регионах. Температура в области сегодня понизилась до 18–24 градусов мороза, а в Убинском — до 29 градусов мороза, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ближайшие сутки холодная погода сохранится. На юго-востоке Западной Сибири и в большинстве районов температура составит 27–32 градуса мороза, а днём не выше 16–21 градуса ниже нуля. В утренние часы будут дымки, туманы и изморозь.

— С 22 числа начнётся перенос воздушных масс с районов Атлантики. Циклонические волновые возмущения будут перемещаться с Запада на нашу территорию, поэтому снова возможны снегопады, усилится ветер. 23 января его порывы достигнут 15–20 м/с. Возобновятся метели, но температура будет повышаться, — добавил Ренад Ягудин.

Завтра, 21 января, в Новосибирске ожидается морозная погода — до –25 градусов, а в пригороде столбик термометра опустится до –30. Дневная температура составит не выше –18 градусов.

22 января температура повысится до 8–10 градусов ниже нуля, а 23 января — до 3 градусов мороза.

16 января в регионе была зафиксирована аномальная температура, которая превысила климатическую норму на 10–12 градусов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

погодаПрогноз погодыкрещенские морозы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
20 янв 2020 в 15:28

Спасибо тебе, зима, что ты нынче такая теплая и прекрасная, прям как я люблю. А один день мороза так уж и быть, переживу дома, под пледиком с чашкой чая))

20 янв 2020 в 15:19

О каком морозе речь? Это сегодняшнюю утреннюю манящую прохладу назвали морозом? Морозы это ниже -30, а всё что до, это для Сибиряка не морозы.

пенсионерка
20 янв 2020 в 15:21

Спасибо, что предупредили. Надо на дачу на лыжах сходить и проверить все ли укрыто снежком А то боюсь, что померзнет все.