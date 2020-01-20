Новосибирские синоптики рассказали, когда придут и уйдут 25-градусные морозы (это случится очень скоро)

Синоптики рассказали о волне холода, которая вторглась в Новосибирскую область, но вскоре вновь сменится мягкой, но ветреной погодой.
— Ядро высокого давления и антициклон, сформированные воздушными массами из северных широт, прошли на юг и вызвали похолодание в нашей области и соседних регионах. Температура в области сегодня понизилась до 18–24 градусов мороза, а в Убинском — до 29 градусов мороза, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В ближайшие сутки холодная погода сохранится. На юго-востоке Западной Сибири и в большинстве районов температура составит 27–32 градуса мороза, а днём не выше 16–21 градуса ниже нуля. В утренние часы будут дымки, туманы и изморозь.
— С 22 числа начнётся перенос воздушных масс с районов Атлантики. Циклонические волновые возмущения будут перемещаться с Запада на нашу территорию, поэтому снова возможны снегопады, усилится ветер. 23 января его порывы достигнут 15–20 м/с. Возобновятся метели, но температура будет повышаться, — добавил Ренад Ягудин.
Завтра, 21 января, в Новосибирске ожидается морозная погода — до –25 градусов, а в пригороде столбик термометра опустится до –30. Дневная температура составит не выше –18 градусов.
22 января температура повысится до 8–10 градусов ниже нуля, а 23 января — до 3 градусов мороза.
16 января в регионе была зафиксирована аномальная температура, которая превысила климатическую норму на 10–12 градусов.