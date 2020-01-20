Новосибирские синоптики рассказали, когда придут и уйдут 25-градусные морозы (это случится очень скоро)

Синоптики рассказали о волне холода, которая вторглась в Новосибирскую область, но вскоре вновь сменится мягкой, но ветреной погодой.



— Ядро высокого давления и антициклон, сформированные воздушными массами из северных широт, прошли на юг и вызвали похолодание в нашей области и соседних регионах. Температура в области сегодня понизилась до 18–24 градусов мороза, а в Убинском — до 29 градусов мороза, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



В ближайшие сутки холодная погода сохранится. На юго-востоке Западной Сибири и в большинстве районов температура составит 27–32 градуса мороза, а днём не выше 16–21 градуса ниже нуля. В утренние часы будут дымки, туманы и изморозь.

