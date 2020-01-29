НОВАТ нашёл компанию, которая сделает подсветку фасада за 400 миллионов — что известно про подрядчика

Поставщика архитектурного освещения для НОВАТа нашли со второго раза Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирский театра оперы и балета нашёл подрядчика, который сделает подсветку для фасада — новые светильники и оборудование должны поставить в течение месяца со дня заключения контракта.

Кто победил в аукционе Торги состоялись 17 января, в них приняла участие только одна компания — «Арт-Проект Технологии», которая работает в Санкт-Петербурге. По данным сервиса «Конур.Фокус», фирма занимается созданием архитектурных объектов. Компания должна поставить для театра 1426 светильников разных видов, а также пульт управления, контроллер и источники бесперебойного питания.



— Предоставить заказчику на согласование образцы товара в течение десяти рабочих дней с момента заключения настоящего контракта. Образцы должны соответствовать характеристикам товара. Доставка образцов товара осуществляется поставщиком своими силами и за свой счет, — говорится в документации о закупке.

В ходе аукциона «Арт-Проект Технологии» поставит освещение за первоначальную цену, которую предложил НОВАТ, — 412 миллионов 416 тысяч рублей. — Еще не заключили его (контракт — Прим. ред). Аукцион прошёл, сейчас стадия подписания. Не раньше четвёртого февраля, — объяснила Ирина Ваганова, генеральный директор компании «Арт-Проект Технологии».

По словам руководителя, компания сможет поставить товар в указанный срок.

По данным «Контур.Фокус», ранее этот подрядчик уже сотрудничал с новосибирским театром. В октябре компания выиграла торги на поставку оборудования и работы для механизации сценического комплекса за 280 миллионов рублей. В августе «Арт-Проект Технологии» заключила контракт на поставку кабелей на 680 тысяч рублей, а ещё раньше, в июле, выиграла торги на поставку ламп для видеопроекционного и осветительного оборудования. Стоимость этого контракта составила 3 миллиона 786 тысяч рублей.

«Арт-Проект Технологии» также поставила освещение на 39,9 миллиона рублей для Михайловского театра и пульты управления оборудованием за 13,6 миллиона рублей в Александрийский театр. Они оба находятся в Санкт-Петербурге. Также «Арт-Проект Технологии» поставляла лампы для Казанского Государственного цирка, цена этого контракта составила 828 тысяч рублей.

Почему аукцион состоялся со второго раза Первый аукцион на покупку светильников театр объявил 14 октября 2019 года, подрядчика должны были выбрать в декабре. Однако торги прекратили по требованию Федеральной антимонопольной службы.

— На участие в электронном аукционе, объявленном 14 октября 2019 года, были поданы заявки двух участников. В связи с тем, что аукцион отменен, информация о заявках, согласно порядку проведения закупочной процедуры, не предоставлена заказчику оператором электронной торговой, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе НОВАТа. Что про освещение говорил худрук НОВАТа Владимир Кехман — Это не просто подсветка. Это уникальный для нас проект. Когда в испанском Бильбао строился музей Гуггенхайма, то все говорили: безумные траты, зачем это нужно... Но после этого Бильбао стал центром современного искусства. Оперный театр является доминантой Новосибирска. Я не просто так повесил здесь флаг РФ — и он будет висеть здесь всегда, не только по праздникам. Мы реализуем уникальный световой проект, это 1500 уникальных приборов, которые позволят делать со зданием фантастические вещи. Не хочу сейчас открывать все секреты, но очень надеюсь, что после этого городу будет просто стыдно не начать изменять хотя бы в центре городскую среду, — рассказывал Владимир Кехман в интервью НГС в ноябре 2019 года.