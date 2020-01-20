Над Новосибирском заметили утреннее гало — его сфотографировал очевидец

Сегодня, 20 января, в небе над Новосибирском появилось гало — его фотографию в редакцию НГС прислал читатель.
Снимок был сделан на пешеходном мосту над улицей Ватутина (вид в сторону «МЕГИ»). По словам автора, явление наблюдалось в промежутке между 10:00 и 11:00 часами.
— Пришлось остановиться и подняться, нельзя было пропустить, — говорит очевидец, представившийся Дмитрием.
Гало — это оптическое явление, появляющееся во время морозов. На прошлой неделе новосибирцев о похолодании предупреждали синоптики.
В ноябре прошлого года в небе над Новосибирском также появилось гало из-за похолодания — читатели присылали в редакцию фотографии этого красивого оптического явления. В последние дни декабря НГС вёл онлайн-трансляцию о том, как жители справляются с морозами — тогда же читатели замечали в небе завораживающее гало.