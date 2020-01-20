20 января понедельник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Зима

Над Новосибирском заметили утреннее гало — его сфотографировал очевидец

Это оптическое явление, связанное с морозной погодой

524
7 Обсудить

Поделиться

Оптическое явление наблюдалось сегодня утром

Оптическое явление наблюдалось сегодня утром

Сегодня, 20 января, в небе над Новосибирском появилось гало — его фотографию в редакцию НГС прислал читатель. 

Снимок был сделан на пешеходном мосту над улицей Ватутина (вид в сторону «МЕГИ»). По словам автора, явление наблюдалось в промежутке между 10:00 и 11:00 часами. 

— Пришлось остановиться и подняться, нельзя было пропустить, — говорит очевидец, представившийся Дмитрием.

Гало — это оптическое явление, появляющееся во время морозов. На прошлой неделе новосибирцев о похолодании предупреждали синоптики

В ноябре прошлого года в небе над Новосибирском также появилось гало из-за похолодания — читатели присылали в редакцию фотографии этого красивого оптического явления. В последние дни декабря НГС вёл онлайн-трансляцию о том, как жители справляются с морозами — тогда же читатели замечали в небе завораживающее гало.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

гало
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

пенсионерка
20 янв 2020 в 13:52

Тоже видела утром это гало, подумала еще, что может это такой эффект от наливочки из черноплодной рябиночки.

Гость
20 янв 2020 в 13:59

Все тролли позорные отписались?

Фото пользователя
20 янв 2020 в 13:51

Видимо этот очевидец, что прислал фото, первый день живёт на свете.