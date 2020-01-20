Помешали солнечные зайчики: водитель новосибирской маршрутки запретил пассажирке читать с телефона

В Новосибирске водитель маршрутки
Рассказ пассажирки
— Мне сегодня запретили в маршрутке
Эта ситуация произошла в субботу, 18 января. Ольга уточнила, что на часах было 12:50. В итоге женщина доехала до своей остановки, а когда вышла, начала звонить в разные службы.
— В полиции сильно удивились, что днём телефоны мешают, переключали на ГАИ. Доблестное ГАИ просто сбросило вызов. Правильно, зачем им люди... К вопросу о том, если вас будут высаживать на абсолютно беззаконных основаниях, вы до блюстителей порядка даже не дозвонитесь, — возмущается она.
Комментарий перевозчика и объяснение водителя
Корреспондент НГС попросил перевозчика этого маршрута прокомментировать ситуацию. Заместитель директора «Академ Лайн» Алексей Курбатов уточнил, было ли это днём или вечером, потому что вечером действительно телефоны и другие устройства могут отвлекать водителей.
— Если это правда было днём, то с водителем мы беседу проведём. Конечно, он был не прав. Если вечером, то лучше сесть в салон, чтобы не отвлекать водителя. У каждого же восприимчивость разная, — объяснил Алексей Курбатов.
Во время подготовки публикации Курбатов поговорил с водителем: по словам последнего, от телефона возникли солнечные зайчики, которые мешали ему, и он никому не хамил, а попросил убрать. Но всё равно беседу с водителем провели.
Как пояснил перевозчик, именно такого пункта, связанного с телефонами, в правилах пользования пассажирским транспортным средством нет, но есть тот, в котором говорится о том, что пассажиры не должны мешать безопасности движения. Поэтому обеим сторонам нужно спокойнее реагировать на подобные ситуации.
В Новосибирске бывают и противоположные ситуации — когда с телефоном сидят сами водители: например, в ноябре 2019 года пассажирка маршрутки сняла на видео водителя, который листал соцсети за рулём.