Помешали солнечные зайчики: водитель новосибирской маршрутки запретил пассажирке читать с телефона

В маршрутке есть предупреждающая табличка о том, что нельзя разговаривать по телефону, чтобы не отвлекать водителя Фото: герой публикации

В Новосибирске водитель маршрутки № 35 из Академгородка запретил пассажирке читать с телефона — она ехала с ним рядом на переднем сиденье. Рассказ пассажирки — Мне сегодня запретили в маршрутке № 35 «Академгородок — Новосибирск» книгу с телефона читать. Днём. Так и сказали: «Запрещено». При спокойном объяснении водителю, что телефоны — это сейчас вся жизнь, это почта, книги, информация. Ладно, согласилась, ночью отсвечивает, бликует. А днём? Где в правилах ПДД и перевозки пассажиров написано, что телефон нельзя использовать, сидя на передних сиденьях? До высадки меня дошло. Мол, выходи совсем или пересаживайся в салон, сиди там и читай спокойно. При неработающей печке, ага, — написала у себя в соцсетях жительница Новосибирска Ольга.

Эта ситуация произошла в субботу, 18 января. Ольга уточнила, что на часах было 12:50. В итоге женщина доехала до своей остановки, а когда вышла, начала звонить в разные службы. — В полиции сильно удивились, что днём телефоны мешают, переключали на ГАИ. Доблестное ГАИ просто сбросило вызов. Правильно, зачем им люди... К вопросу о том, если вас будут высаживать на абсолютно беззаконных основаниях, вы до блюстителей порядка даже не дозвонитесь, — возмущается она. Комментарий перевозчика и объяснение водителя Корреспондент НГС попросил перевозчика этого маршрута прокомментировать ситуацию. Заместитель директора «Академ Лайн» Алексей Курбатов уточнил, было ли это днём или вечером, потому что вечером действительно телефоны и другие устройства могут отвлекать водителей. — Если это правда было днём, то с водителем мы беседу проведём. Конечно, он был не прав. Если вечером, то лучше сесть в салон, чтобы не отвлекать водителя. У каждого же восприимчивость разная, — объяснил Алексей Курбатов.