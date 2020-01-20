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Помешали солнечные зайчики: водитель новосибирской маршрутки запретил пассажирке читать с телефона

Женщина сидела рядом с водителем на переднем сиденье

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В маршрутке есть предупреждающая табличка о том, что нельзя разговаривать по телефону, чтобы не отвлекать водителя

В маршрутке есть предупреждающая табличка о том, что нельзя разговаривать по телефону, чтобы не отвлекать водителя

В Новосибирске водитель маршрутки № 35 из Академгородка запретил пассажирке читать с телефона — она ехала с ним рядом на переднем сиденье. 

Рассказ пассажирки

— Мне сегодня запретили в маршрутке № 35 «Академгородок — Новосибирск» книгу с телефона читать. Днём. Так и сказали: «Запрещено». При спокойном объяснении водителю, что телефоны — это сейчас вся жизнь, это почта, книги, информация. Ладно, согласилась, ночью отсвечивает, бликует. А днём? Где в правилах ПДД и перевозки пассажиров написано, что телефон нельзя использовать, сидя на передних сиденьях? До высадки меня дошло. Мол, выходи совсем или пересаживайся в салон, сиди там и читай спокойно. При неработающей печке, ага, — написала у себя в соцсетях жительница Новосибирска Ольга. 

Эта ситуация произошла в субботу, 18 января. Ольга уточнила, что на часах было 12:50. В итоге женщина доехала до своей остановки, а когда вышла, начала звонить в разные службы. 

— В полиции сильно удивились, что днём телефоны мешают, переключали на ГАИ. Доблестное ГАИ просто сбросило вызов. Правильно, зачем им люди... К вопросу о том, если вас будут высаживать на абсолютно беззаконных основаниях, вы до блюстителей порядка даже не дозвонитесь, — возмущается она.

Комментарий перевозчика и объяснение водителя

Корреспондент НГС попросил перевозчика этого маршрута прокомментировать ситуацию. Заместитель директора «Академ Лайн» Алексей Курбатов уточнил, было ли это днём или вечером, потому что вечером действительно телефоны и другие устройства могут отвлекать водителей. 

— Если это правда было днём, то с водителем мы беседу проведём. Конечно, он был не прав. Если вечером, то лучше сесть в салон, чтобы не отвлекать водителя. У каждого же восприимчивость разная, — объяснил Алексей Курбатов.

Во время подготовки публикации Курбатов поговорил с водителем: по словам последнего, от телефона возникли солнечные зайчики, которые мешали ему, и он никому не хамил, а попросил убрать. Но всё равно беседу с водителем провели. 

Как пояснил перевозчик, именно такого пункта, связанного с телефонами, в правилах пользования пассажирским транспортным средством нет, но есть тот, в котором говорится о том, что пассажиры не должны мешать безопасности движения. Поэтому обеим сторонам нужно спокойнее реагировать на подобные ситуации. 

В Новосибирске бывают и противоположные ситуации — когда с телефоном сидят сами водители: например, в ноябре 2019 года пассажирка маршрутки сняла на видео водителя, который листал соцсети за рулём.

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КОММЕНТАРИИ (146)

пенсионерка
20 янв 2020 в 14:43

Нормальное требование водителя. Ведь он хозяин в своей маршрутке. Женщине посоветую читать дома и желательно книги на бумажном носителе.

Гость
20 янв 2020 в 14:46

Телефон это сейчас вся жизнь? Что за бред я только что прочитал? Может быть просто женщина не замужем и с ребенком одна или проще говоря знаменитая аббревиатура имеется.

20 янв 2020 в 14:48

Экран телефона-смартфона-планшета действительно сильно отвлекает и бликует, что днём, что ночью. Надо же, в салоне, значит, ей холодно, и телефоном ради безопасности прочих, сидящих, между прочим, в том-самом-салоне она никак не может. Её "вся жизнь" против ещё минимум 15-ти жизней.
Лучше бы перевозчик такое правило ввёл, что всё, что даже теоретически может отвлечь водителя, на переднем сиденье делать запрещено.