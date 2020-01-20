В Новосибирске построили миллион квадратов нового жилья: больше всего на Южно-Чемском жилмассиве

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В мэрии Новосибирска подсчитали, что в 2019 году в городе сдали 1 миллион 60 тысяч 239 квадратных метров жилья. А независимый аналитик Сергей Николаев определил лидеров города и области — ими оказались группа компаний «Дискус», «Новосибирский квартал» и группа компаний Владислава Крючкова.
По подсчетам Сергея Николаева, ГК «Дискус» сдала 124 328 квадратных метров на жилмассиве Просторный.
На втором месте застройщик квартала «Фламинго» — компания «Новосибирский квартал». Им удалось построить 81 142 квадратных метров нового жилья. Это 5 домов в ЖК «Фламинго» в посёлке Элитный рядом с Кировским районом и 3 дома в Краснообске.
На третьем месте группа компаний Владислава Крючкова, которая сдала 64 992 квадратных метров. Это первый дом в ЖК «Золотая Нива» (бывший долгострой ЖК «Колизей») и 3 дома в ЖК «Красный проспект».
Также в пятёрке лидеров оказались компания «ВИРА-Строй» (45 771 кв. м) и СЛК «Дивногорский» (45 291 кв. м). В десятку крупнейших застройщиков вошли ГК «АКД», ГК «Стрижи», «Энергомонтаж», СП ООО БРУСНИКА и ГК «Союз». Как уточнил аналитик Сергей Николаев, он считал общую площадь квартир с учетом балконов и лоджий и не только город, но и всю область.
В прошлом году в Новосибирской области построили 25 тысяч квартир. Это более 1,7 миллиона квадратных метров. Больше всего жилья в области строили в 2014–2016 годы.