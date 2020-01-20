20 января понедельник
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 9/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 9/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Город Недвижимость

В Новосибирске построили миллион квадратов нового жилья: больше всего на Южно-Чемском жилмассиве

В лидеры также вышли строители пятиэтажек у Затулинки и новостроек на Красном проспекте

2 255
54 Обсудить

Поделиться

На втором месте по количеству построенного жилья застройщик ЖК&nbsp;«Фламинго»

На втором месте по количеству построенного жилья застройщик ЖК «Фламинго»

В мэрии Новосибирска подсчитали, что в 2019 году в городе сдали 1 миллион 60 тысяч 239 квадратных метров жилья. А независимый аналитик Сергей Николаев определил лидеров города и области — ими оказались группа компаний «Дискус», «Новосибирский квартал» и группа компаний Владислава Крючкова.

По подсчетам Сергея Николаева,  ГК «Дискус» сдала 124 328 квадратных метров на жилмассиве Просторный.

На втором месте  застройщик квартала «Фламинго» — компания «Новосибирский квартал». Им удалось построить 81 142 квадратных метров нового жилья. Это 5 домов в ЖК «Фламинго» в посёлке Элитный рядом с Кировским районом и 3 дома в Краснообске.

На жилмассиве Просторный построили <nobr class="_">124&nbsp;328</nobr> квадратных метров жилья — это 20 двухподъездных блоков<br>

На жилмассиве Просторный построили 124 328 квадратных метров жилья — это 20 двухподъездных блоков

На третьем месте группа компаний Владислава Крючкова, которая сдала 64 992 квадратных метров. Это первый дом в ЖК «Золотая Нива» (бывший долгострой ЖК «Колизей») и 3 дома в ЖК «Красный проспект».

Группа компаний Владислава Крючкова сдала 3 дома на Красном проспекте.

Группа компаний Владислава Крючкова сдала 3 дома на Красном проспекте.

Также в пятёрке лидеров оказались компания «ВИРА-Строй» (45 771 кв. м) и СЛК «Дивногорский» (45 291 кв. м). В десятку крупнейших застройщиков вошли ГК «АКД», ГК «Стрижи», «Энергомонтаж», СП ООО БРУСНИКА и ГК «Союз». Как уточнил аналитик Сергей Николаев, он считал общую площадь квартир с учетом балконов и лоджий и не только город, но и всю область.

В прошлом году в Новосибирской области построили 25 тысяч квартир. Это более 1,7 миллиона квадратных метров. Больше всего жилья в области строили в 2014–2016 годы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 3

Поделиться

Поделиться

новые домановостройкиитоги года 2019итоги года
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (54)

Qwerty
20 янв 2020 в 17:20

И куда столько? Кто их будет покупать? Строят еще через одно место... Во многих случаях вторичка по удачнее будет.

20 янв 2020 в 17:29

Вопрос, школы, детские сады, поликлиники, почта есть на этих окраинах?
Или только человейники?

пенсионерка
20 янв 2020 в 17:16

Непонятно, зачем строить жилье, если его полно на вторичном рынке? Тем более, учитывая что хрущевки очень теплые например.