В Новосибирске построили миллион квадратов нового жилья: больше всего на Южно-Чемском жилмассиве

В мэрии Новосибирска подсчитали, что в 2019 году в городе сдали 1 миллион 60 тысяч 239 квадратных метров жилья. А независимый аналитик Сергей Николаев определил лидеров города и области — ими оказались группа компаний «Дискус», «Новосибирский квартал» и группа компаний Владислава Крючкова.

По подсчетам Сергея Николаева, ГК «Дискус» сдала 124 328 квадратных метров на жилмассиве Просторный.