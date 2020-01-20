«Тойота» напоролась на забор и влетела в дерево на Красном проспекте

Утром в этот понедельник, 20 января, на Красном проспекте в Новосибирске «Тойота» влетела в дерево и напоролась на забор.
Это произошло после того, как недалеко от пешеходного перехода рядом с домом
— В результате столкновения одна из машин наехала на дерево. ДТП с материальным ущербом, никто в нём не пострадал, — прокомментировала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Также этим утром в Новосибирске около 6:20 в районе улицы Гоголя, 15 автомобиль «Хонда», двигаясь в сторону Красного проспекта, столкнулся с троллейбусом. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём.
В октябре прошлого года на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска «Тойота Камри» сбила трёх пешеходов и въехала в столб после столкновения с «КИА Рио» — пострадавших увезли в больницу. На следующий день водитель «КИА Рио» признал свою вину в аварии.