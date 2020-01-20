«Тойота» напоролась на забор и влетела в дерево на Красном проспекте

Утром в этот понедельник, 20 января, на Красном проспекте в Новосибирске «Тойота» влетела в дерево и напоролась на забор.

Это произошло после того, как недалеко от пешеходного перехода рядом с домом № 12 по Красному проспекту столкнулись две «Тойоты». По словам сотрудников ГИБДД, это произошло в 10:30.

— В результате столкновения одна из машин наехала на дерево. ДТП с материальным ущербом, никто в нём не пострадал, — прокомментировала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Также этим утром в Новосибирске около 6:20 в районе улицы Гоголя, 15 автомобиль «Хонда», двигаясь в сторону Красного проспекта, столкнулся с троллейбусом. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём.

