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Происшествия

«Тойота» напоролась на забор и влетела в дерево на Красном проспекте

Перед этим машина столкнулась с другой «Тойотой»

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Одна из «Тойот» получила существенные повреждения

Одна из «Тойот» получила существенные повреждения

Утром в этот понедельник, 20 января, на Красном проспекте в Новосибирске «Тойота» влетела в дерево и напоролась на забор.

Это произошло после того, как недалеко от пешеходного перехода рядом с домом № 12 по Красному проспекту столкнулись две «Тойоты». По словам сотрудников ГИБДД, это произошло в 10:30.

— В результате столкновения одна из машин наехала на дерево. ДТП с материальным ущербом, никто в нём не пострадал, — прокомментировала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Также этим утром в Новосибирске около 6:20 в районе улицы Гоголя, 15 автомобиль «Хонда», двигаясь в сторону Красного проспекта, столкнулся с троллейбусом. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём.

В октябре прошлого года на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска «Тойота Камри» сбила трёх пешеходов и въехала в столб после столкновения с «КИА Рио» — пострадавших увезли в больницу. На следующий день водитель «КИА Рио» признал свою вину в аварии

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ДТПавария на пешеходном переходе
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КОММЕНТАРИИ (13)

пенсионерка
20 янв 2020 в 13:16

Заметьте, сколько много аварий с личным авто. Зато с общественным транспортом практически не бывает ДТП.

Гость
20 янв 2020 в 13:16

Вёдра испортили забор.

20 янв 2020 в 13:46

Эти заборы очень опасные, и ими загородили весь город. Опасны они тем что могут проткнуть автомобиль насквозь а так уже было и своими многочисленными элементами конструкции попасть в пешеходов, они же разлетаются как осколочная граната...