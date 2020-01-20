«Пусть разрешат тратить маткапитал на ЭКО»: будущая мама — о выплатах за первенца, предложенных Путиным

В этом году материнский капитал предложили увеличить почти на 150 тысяч рублей Фото: Александр Ощепков

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал семьям, в которых рождается первый ребёнок, а сумму выплаты увеличить до 616 тысяч рублей (подробнее об этом читайте тут). Мы спросили жителей Новосибирска в редакционном Instagram, как они относятся к этой инициативе. Интересным мнением поделилась читательница Ирина, которая в этом году планирует родить второго ребёнка. Публикуем её колонку. — Материнский капитал — это очень хорошая поддержка. И чем больше он — тем лучше. Мы с мужем уже решили, на что его потратить: здравствуй, ипотека. Хотим увеличить площадь квартиры с однушки на трёшку. Конечно, 450 тысяч на всё не хватит, но это приятный бонус.

Было бы здорово, если бы люди в определенном возрасте, которые только планируют детей, могли заранее получать маткапитал. Ведь, чтобы забеременеть, нужно много денег. Наша семья проходила через процедуру ЭКО. И если бы мне 450 тысяч дали на первого ребёнка, то я бы потратила их на ЭКО, а так нашей семье пришлось тратить свои деньги. Когда знаешь, что тебе точно дадут этот материнский капитал на первого ребёнка, то можно взять кредит с расчетом на то, что его можно погасить после рождения малыша. Поэтому мне кажется, что получение маткапитала заранее — большой плюс для таких семей. Готовилась я к беременности долго: платные врачи, всё самое лучшее. Денег ушло много. Всё делали совместно с супругом, потому что я одна эту программу никогда бы не вывезла, сейчас всё очень дорого. Готовились, проходили обследования — и он, и я, от начала до конца. В конце января собираемся пройти всё по новой. Я это решение давно вынашивала — хотела родить второго ребенка, когда первому исполнится четыре года. Поэтому решение никак не связано с тем, что президент решил увеличить сумму материнского капитала.

Из направлений, на которые можно потратить маткапитал, пусть лучше останется образование, увеличение жилплощади, адаптация детей-инвалидов. А пенсию мамы можно убрать, пусть она работает. Думаю, этого вполне достаточно. Ещё бы, конечно, было бы хорошо разрешить тратить эти деньги на процедуру ЭКО, хотя я для этого бы ввела в законодательство отдельную статью — чтобы те, у кого есть проблемы, не стояли в очереди. И этого достаточно. А то начинается: машину на материнский капитал поменять, отдохнуть и так далее… Ещё я думаю, что материнский капитал на первого ребёнка лучше давать только людям, которые состоят в браке, а не просто всем тем, кто в 17 лет забеременел. Либо если человек работает, исправно платит налоги — давать, а ленивым — нет. Может, это снизит безработицу среди молодых. Ведь если давать всем подряд, то рожать будут с целью выгоды — все же хотят халявы. И, к сожалению, не всем нужны дети.

Стоит ли разрешить тратить материнский капитал на процедуру ЭКО?

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На что можно сейчас потратить материнский капитал — рассказываем в 6 карточках.