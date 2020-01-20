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Город

В Академгородке вырос сугроб выше человеческого роста — дети лазают по нему как по горам

НГС собирает фотографии самых больших гор снега, которые возникли на улицах и во дворах

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Дети воспринимают огромный сугроб как вызов

Дети воспринимают огромный сугроб как вызов

Новосибирец сотографировал «снежную волну», которую намело во дворах в Нижней зоне Академгородка. Подобные мегасугробы возникают сейчас по всему городу.

Если вы заметили особенно большой сугроб, сделайте фото, на котором будет понятен размер снежной кучи, и пришлите, пожалуйста, в редакцию с указанием места. Ваши снимки и истории можно присылать на электронную почту news@ngs.ru с пометкой «Сугробы-гиганты». Либо свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Высокий сугроб возник вдоль улицы Шатурской в Нижней зоне Академгородка. Как пояснил сделавший снимок новосибирец Михаил Тумайкин, снег здесь наметает регулярно из-за того, что уровень грунта вдоль дороги также высок.

— Коммунальщиков винить не в чем. Но наметено зачётно. Дети непроизвольно прыгают внутрь снежных волн. Оторвать невозможно, — говорит Михаил.

Это фото сделано два года назад — тогда здесь тоже был сугроб.

Это фото сделано два года назад — тогда здесь тоже был сугроб.

На фотографии в «Яндекс.Картах» видно, что слева от дорожки действительно возвышается своего рода вал — именно он помог сформировать сугроб такой угрожающей формы.

Прекрасной основой для сугроба может стать обычный автомобиль&nbsp;

Прекрасной основой для сугроба может стать обычный автомобиль 

Впрочем, и без неровностей почвы в Новосибирске хватает мест, где в результате обильных снегопадов образовались огромные горы снега. Существенный вклад в это вносят оставленные во дворах машины, которые местами замело снегом почти полностью.

Сугроб может стать не только помехой, но и своеобразным убежищем. В начале января мужчина, который опоздал на последнюю электричку на станции Дубрава, закопался от холода в сугроб, чтобы переждать ночь. 

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сугробы
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КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
20 янв 2020 в 13:04

В детстве мы в таких сугробах делали пещеры и сидели там, было здорово)))

УФМС
20 янв 2020 в 13:01

Во дворе дома Костычева 14 в Ленинском районе появился сугроб и примерно полмесяца не исчезал. Чтобы скосить путь от Костычева 14 к Титова 21/2 нужно было перелезать по нему. Но потом УК все-таки соизволила убрать снег, и теперь старая дорога снова действует.

20 янв 2020 в 12:53

Напишите на нем что нибудь типа "так Локоть убирает снег" и он сразу же исчезнет.)