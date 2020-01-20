В Академгородке вырос сугроб выше человеческого роста — дети лазают по нему как по горам

Новосибирец сотографировал «снежную волну», которую намело во дворах в Нижней зоне Академгородка. Подобные мегасугробы возникают сейчас по всему городу.



Если вы заметили особенно большой сугроб, сделайте фото, на котором будет понятен размер снежной кучи, и пришлите, пожалуйста, в редакцию с указанием места. Ваши снимки и истории можно присылать на электронную почту news@ngs.ru с пометкой «Сугробы-гиганты». Либо свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00 .

Высокий сугроб возник вдоль улицы Шатурской в Нижней зоне Академгородка. Как пояснил сделавший снимок новосибирец Михаил Тумайкин, снег здесь наметает регулярно из-за того, что уровень грунта вдоль дороги также высок.

