В Академгородке вырос сугроб выше человеческого роста — дети лазают по нему как по горам

Новосибирец сотографировал «снежную волну», которую намело во дворах в Нижней зоне Академгородка. Подобные мегасугробы возникают сейчас по всему городу.
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Высокий сугроб возник вдоль улицы Шатурской в Нижней зоне Академгородка. Как пояснил сделавший снимок новосибирец Михаил Тумайкин, снег здесь наметает регулярно из-за того, что уровень грунта вдоль дороги также высок.
— Коммунальщиков винить не в чем. Но наметено зачётно. Дети непроизвольно прыгают внутрь снежных волн. Оторвать невозможно, — говорит Михаил.
На фотографии в «Яндекс.Картах» видно, что слева от дорожки действительно возвышается своего рода вал — именно он помог сформировать сугроб такой угрожающей формы.
Впрочем, и без неровностей почвы в Новосибирске хватает мест, где в результате обильных снегопадов образовались огромные горы снега. Существенный вклад в это вносят оставленные во дворах машины, которые местами замело снегом почти полностью.
Сугроб может стать не только помехой, но и своеобразным убежищем. В начале января мужчина, который опоздал на последнюю электричку на станции Дубрава, закопался от холода в сугроб, чтобы переждать ночь.