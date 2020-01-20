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Организаторы лотерей рассказали, на что новосибирцы-миллионеры пускают свои выигрыши

Также в «Столото» подсчитали, сколько лотерейных миллионеров появилось в 2019 году

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В Новосибирской области начало сокращаться число лотерейных миллионеров

В Новосибирской области начало сокращаться число лотерейных миллионеров

В пресс-центре «Столото» подвели итоги 2019 года и рассказали, сколько миллионеров, выигравших крупные денежные призы в лотерею, появилось в Новосибирской области. Также в компании объяснили, на что победители-новосибирцы тратят деньги.

В пресс-центре «Столото» уточнили, что около 60% победителей предпочитают тратить выигрыш на решение квартирного вопроса: гасят ипотеку, завершают строительство или покупают новое жильё. 

10% лотерейных миллионеров делают ремонт на выигранные деньги, ещё 7% покупают авто, 5% занимаются своим здоровьем или вкладывают средства в образование детей. 

Предпочитают не тратить деньги сразу, а открывать банковский депозит только 3% победителей, ещё меньше отдают деньги на благотворительность — 2%.

Количество миллионеров, появившихся в 2019 году, оказалось меньше, чем за год до этого. 

Если по итогам 2018 года в области появилось 25 миллионеров, то в 2019-м число таких победителей уменьшилось до 13 человек.

Один из крупных выигрышей случился в июле — тогда визажист Анастасия Петухова выиграла более 12 миллионов рублей, потратив на билет от «Столото» 150 рублей. Крупный выигрыш произошёл и за неделю до Нового года — один из жителей Новосибирской области поучаствовал в государственной лотерее «Рапидо» и получил суперприз в размере 8,2 миллиона рублей.

Впрочем, эти выигрыши далеко не рекордные для Новосибирской области. Четыре года назад был зарегистрирован выигрыш, который вошел в десятку крупнейших за всю историю государственных лотерей. Новосибирец, пожелавший сохранить анонимность, выиграл 358 миллионов рублей в «Гослото».

С начала этого года в Новосибирской области появилось ещё 4 лотерейных миллионера, которые выиграли крупные суммы в новогодней лотерее «Русского лото».

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КОММЕНТАРИИ (29)

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20 янв 2020 в 14:31

Лохотрон. Розыгрыш «миллиарда» показал это красноречиво!

Мимо проходил
20 янв 2020 в 14:26

"Столото" - хорошая попытка, но нет.
Розыгрыш миллиарда показал всю вашу поднаготную.

Вован
20 янв 2020 в 14:29

На ютуб есть расследование по выигрышам и победителям, ни один не получил выигрыш, играйте господа дальше ))