Организаторы лотерей рассказали, на что новосибирцы-миллионеры пускают свои выигрыши

В Новосибирской области начало сокращаться число лотерейных миллионеров Фото: пресс-центр «Столото»

В пресс-центре «Столото» подвели итоги 2019 года и рассказали, сколько миллионеров, выигравших крупные денежные призы в лотерею, появилось в Новосибирской области. Также в компании объяснили, на что победители-новосибирцы тратят деньги.

В пресс-центре «Столото» уточнили, что около 60% победителей предпочитают тратить выигрыш на решение квартирного вопроса: гасят ипотеку, завершают строительство или покупают новое жильё.

10% лотерейных миллионеров делают ремонт на выигранные деньги, ещё 7% покупают авто, 5% занимаются своим здоровьем или вкладывают средства в образование детей.



Предпочитают не тратить деньги сразу, а открывать банковский депозит только 3% победителей, ещё меньше отдают деньги на благотворительность — 2%.

Количество миллионеров, появившихся в 2019 году, оказалось меньше, чем за год до этого.

Если по итогам 2018 года в области появилось 25 миллионеров, то в 2019-м число таких победителей уменьшилось до 13 человек.