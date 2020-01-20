Организаторы лотерей рассказали, на что новосибирцы-миллионеры пускают свои выигрыши

В пресс-центре «Столото» подвели итоги 2019 года и рассказали, сколько миллионеров, выигравших крупные денежные призы в лотерею, появилось в Новосибирской области. Также в компании объяснили, на что победители-новосибирцы тратят деньги.
В пресс-центре «Столото» уточнили, что около 60% победителей предпочитают тратить выигрыш на решение квартирного вопроса: гасят ипотеку, завершают строительство или покупают новое жильё.
10% лотерейных миллионеров делают ремонт на выигранные деньги, ещё 7% покупают авто, 5% занимаются своим здоровьем или вкладывают средства в образование детей.
Предпочитают не тратить деньги сразу, а открывать банковский депозит только 3% победителей, ещё меньше отдают деньги на благотворительность — 2%.
Количество миллионеров, появившихся в 2019 году, оказалось меньше, чем за год до этого.
Если по итогам 2018 года в области появилось 25 миллионеров, то в 2019-м число таких победителей уменьшилось до 13 человек.
Один из крупных выигрышей случился в июле — тогда визажист Анастасия Петухова выиграла более 12 миллионов рублей, потратив на билет от «Столото» 150 рублей. Крупный выигрыш произошёл и за неделю до Нового года — один из жителей Новосибирской области поучаствовал в государственной лотерее «Рапидо» и получил суперприз в размере 8,2 миллиона рублей.
Впрочем, эти выигрыши далеко не рекордные для Новосибирской области. Четыре года назад был зарегистрирован выигрыш, который вошел в десятку крупнейших за всю историю государственных лотерей. Новосибирец, пожелавший сохранить анонимность, выиграл 358 миллионов рублей в «Гослото».
С начала этого года в Новосибирской области появилось ещё 4 лотерейных миллионера, которые выиграли крупные суммы в новогодней лотерее «Русского лото».