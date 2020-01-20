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В Перми отель затопило кипятком, пять человек погибли

ЧП произошло рано утром: в подвале прорвало трубу с горячей водой

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Известно, что погибшие и пострадавшие — гости отеля «Карамелька»

Известно, что погибшие и пострадавшие — гости отеля «Карамелька»

В пермском отеле «Карамелька» прорвало трубу с горячей водой, в результате пять человек погибли, как минимум трое пострадали — все они постояльцы гостиницы. Известно, что ЧП произошло около четырех утра по местному времени, кипяток затопил подвал, где организована гостиница.

— Вода была под высоким давлением. Все службы прибыли оперативно, сейчас откачивают воду. Обнаружено пять погибших, также есть трое пострадавших — все это постояльцы гостиницы, — заявил и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. — Проводится заседание КЧС. Пока не установлены личности погибших. Трое пострадавших были госпитализированы. Будет возбуждено уголовное дело.

Отель расположен в подвале жилого дома. На фото видно, как из дверей «Карамельки» валит пар

Отель расположен в подвале жилого дома. На фото видно, как из дверей «Карамельки» валит пар

Отель находится в жилом доме. По данным наших коллег 59.RU, эвакуация жильцов не потребовалась. Некоторые рассказали журналистам подробности случившегося.

— Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы, — цитирует 59.RU очевидца. — Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания. Я живу здесь недалеко. Моя жена выглянула в 04:00, видит, что медики стоят тут. На улице еще темно было. Эта гостиница тут давно. Я шесть лет тут живу, гостиница уже размещалась тут. В ней еще, помню, ремонт делали.

Подробности происшествия наши пермские коллеги собирают в онлайн-трансляции, следите за ней здесь.

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КОММЕНТАРИИ (28)

20 янв 2020 в 11:51

кошмар

Елена
20 янв 2020 в 11:57

Власти же спрогнозировали,что вымирать будем по 583 тысячи в год. Всё по плану. Вопрос:кто следующий?

Кузя
20 янв 2020 в 12:01

Спать нужно дома в своей кроватке. В обнимку с подушечкой.😁