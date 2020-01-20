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«Застройщики покупали квартиры сами у себя»: число сделок по новостройкам пошло вверх после затишья

Больше всего сделок по новостройкам заключили в июне, но оказалось, застройщики покупали квартиры сами у себя

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В конце года увеличилось число заключенных договоров долевого строительства

В конце года увеличилось число заключенных договоров долевого строительства

В декабре 2019 года новосибирцы покупали квартиры в новостройках на 39% больше, чем ноябре. Каждый рабочий день декабря Управлением Росреестра по Новосибирской области регистрировалось 113 договоров долевого участия в строительстве.

Как подсчитали в Управлении Росреестра по НСО, в декабре 2019 года зарегистрировано 2492 договора долевого участия в строительстве, это на 5% меньше, чем их было зарегистрировано в декабре 2018 года — 2611 договоров — и на 14% меньше, чем в декабре 2017 года — 2835. Однако, по сравнению с показателями ноября 2019 года (1786), количество договоров долевого участия в декабре выросло на 39%.

Наибольшее количество договоров долевого участия в строительстве в 2019 году зарегистрировали в июне — 5057, наименьшее в августе — 1629. В 2018 году больше всего договоров зарегистрировано в сентябре — 3241, меньше всего в феврале 1787.

Независимый аналитик Сергей Николаев причины резкого декабрьского роста сделок объяснил тем, что мало договоров регистрировали в ноябре. Он рассказал, что с июля по ноябрь в месяц регистрировали менее 2000 сделок с новостройками, потому что застройщики продавали квартиры, которые купили сами у себя в июне.

Взрывной рост числа сделок в июне до 5057 штук произошел накануне перехода на новую схему продажи квартир — государство запретило строителям брать деньги с покупателей напрямую. С 1 июля все дома должны строиться на банковские кредиты, а деньги дольщиков храниться на специальных эскроу-счетах. 

— В июне застройщики покупали квартиры сами у себя и потом перепродавали в течение года. Они это делали, чтобы иметь возможность продавать во время смутного времени. И поэтому дальше был провал, потому что шли переуступки по этим техническим сделкам. К декабрю ресурс исчерпали и вышли на нормальный ежемесячный уровень сделок, — прокомментировал Сергей Николаев.

В прошлом году некоторые застройщики, опасаясь перехода на продажу квартир через эскроу-счета, стали строить дома как индивидуальные предприниматели. Мы рассказывали, зачем и безопасно ли это для покупателей квартир

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новостройкиитоги годановые квартиры
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КОММЕНТАРИИ (15)

Qwerty
20 янв 2020 в 13:41

Продажа квартир вскоре нагнется. Денег у населения все меньше. Будет с родителями молодежь жить и ждать... когда они станут владельцами квартиры.

пенсионерка
20 янв 2020 в 13:37

Вот именно, что сами застройщики и покупают новостройки. А люди сейчас покупают на вторичке квартиры. Например, хрущевки очень теплые квартиры.

УФМС
20 янв 2020 в 13:52

Сейчас ЦБ решил охладить рынок розничного кредитования, и денег будет еще меньше на покупку недвижимости, так как многие B2C-сферы держались за счет кредитных средств у клиентов.