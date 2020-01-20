Александр Пушной выиграл 400 тысяч в «Кто хочет стать миллионером?»

— Рожайте детей в новосибирском Академгородке. Лучшая инвестиция в будущее — это ребенок из Академгородка, — пошутил ведущий, когда Пушной правильно ответил на вопрос и выиграл 200 тысяч рублей.

Выпуск вышел в субботу, 18 января. Во время эфира ведущий Дмитрий Дибров несколько раз упоминал о родном городе Пушного и в частности об Академгородке.

Музыкант из Новосибирска Александр Пушной вместе с телеведущим Михаилом Шацем приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.

Проигрыш участникам принес вопрос на музыкальную тему — Пушной и Шац не смогли ответить, кто написал оперетту «Москва, Черёмушки». Пушной настаивал, что произведение написал Дмитрий Шостакович, но Шац не соглашался:

— Мне кажется, что Дмитрий Шостакович не мог писать оперетты. Я не могу вспомнить ни одной оперетты Дмитрия Шостаковича, — убеждал телеведущий.

В итоге участники выбрали вариант ответа «А», предположив, что оперетту написал Тихон Хренников. На самом деле её написал Шостакович.

Тем не менее выигрыш Пушного и Шаца составил 400 тысяч рублей. Все деньги, по словам участников, они отправят в благотворительный фонд «Созидание».