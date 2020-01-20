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Развлечения

Александр Пушной выиграл 400 тысяч в «Кто хочет стать миллионером?»

На вопросы он отвечал вместе с Михаилом Шацом, деньги отправили в благотворительный фонд

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Участники обещали отправить выигранные деньги в благотворительный фонд&nbsp;

Участники обещали отправить выигранные деньги в благотворительный фонд 

Музыкант из Новосибирска Александр Пушной вместе с телеведущим Михаилом Шацем приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. 

Выпуск вышел в субботу, 18 января. Во время эфира ведущий Дмитрий Дибров несколько раз упоминал о родном городе Пушного и в частности об Академгородке. 

— Рожайте детей в новосибирском Академгородке. Лучшая инвестиция в будущее — это ребенок из Академгородка, — пошутил ведущий, когда Пушной правильно ответил на вопрос и выиграл 200 тысяч рублей.

Проигрыш участникам принес вопрос на музыкальную тему — Пушной и Шац не смогли ответить, кто написал оперетту «Москва, Черёмушки». Пушной настаивал, что произведение написал Дмитрий Шостакович, но Шац не соглашался:

— Мне кажется, что Дмитрий Шостакович не мог писать оперетты. Я не могу вспомнить ни одной оперетты Дмитрия Шостаковича, — убеждал телеведущий. 

В итоге участники выбрали вариант ответа «А», предположив, что оперетту написал Тихон Хренников. На самом деле её написал Шостакович. 

Тем не менее выигрыш Пушного и Шаца составил 400 тысяч рублей. Все деньги, по словам участников, они отправят в благотворительный фонд «Созидание». 

В прошлом месяце мы рассказывали про бывшую студентку Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова Валерию Миронову. Девушка выступила на шоу «Голос» на Первом канале. 21-летняя вокалистка одержала победу в этапе «Поединки», исполнив песню «Ты скажи» Владимира Преснякова в дуэте с Романом Волозневым.

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твакадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (19)

20 янв 2020 в 12:36

Давно не смотрю эту передачу. Стыдно за участников, которые не знают элементарных вещей, и стыдно, как откровенно подсказывает Дибров - это вообще позор и так - нечестно. Эти тупари сидят и гадают, какой вариант. Когда доходят до правильного, Дибров их прерывает: "Так, значит этот вариант? Всё! Вариант такой-то!" Или уводит их от неправильного ответа.

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20 янв 2020 в 12:16

Саня,надо было билетик "Русского лото" взять,миллиард бы выиграл))

Федя
20 янв 2020 в 12:10

Смотрел эту передачу от безделья.Вопросы лёгкие и если бы Пушной побольше прислушивался к ведущему, который подсказывал им правильные ответы почти в наглую, то они бы и джекпот сорвали.