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Новосибирцы рассказали, куда ездили на новогодних каникулах — результаты опроса

Всего 1% горожан выезжали за границу

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5% жителей города путешествовали по России&nbsp;

5% жителей города путешествовали по России 

Компания HeadHunter провела опрос, чтобы выяснить, как новосибирцы провели новогодние каникулы. Оказалось, 93% жителей Новосибирской области сидели дома, 5% путешествовали по России и всего 1% отправились на праздники за границу.

— Больше всего домоседов оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства. За границу в каникулы чаще других ездили работники банков, а путешествовали по России представители сферы искусства и масс-медиа. Вполне возможно, что многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе, — сообщила Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Кроме того, исследователи выяснили, что 38% жителей Новосибирской области вышли работать 31 декабря, а 31% трудились в течение праздников — это самый низкий показатель среди регионов, в целом в России в этот период работал каждый второй. Выше всего доля тех, кто работал 31 декабря, среди представителей банковской сферы, сферы HR, в каникулы — среди специалистов по продажам и сотрудников транспортной отрасли.

Также в Новосибирской области оказалось больше всего тех, кто поддерживает идею о сокращении новогодних каникул — за это высказались 37% (в среднем по России — 29%). 

Интересно, что именно среди респондентов Новосибирской области оказалось больше всего тех, кто в целом поддерживает идею о сокращении новогодних каникул — так или иначе за это высказались 37% (в среднем по России — 29%). 

— Чаще всего за урезание выходных высказывались мужчины, респонденты 45–54 лет и представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство», «Высший менеджмент» и «Транспорт, логистика». При этом на прямой вопрос «что нужно сделать с новогодними каникулами?» 34% жителей региона ответили «сократить или ликвидировать», 40% — «оставить всё как есть», 26% — «увеличить», — говорится в исследовании. 

На работу в новом году 38% респондентов вышли с хорошим настроением, 39% — с обычным и только 18% — с плохим (последних больше всего среди маркетологов и ИТ-специалистов).

Возможно, горожане решили остаться дома из-за того, что часто беспокоятся — недавно Новосибирская область попала в список самых встревоженных регионов России. 

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исследованиеканикулыотдых
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КОММЕНТАРИИ (52)

Царь просто Царь
20 янв 2020 в 10:11

Все верно статистика говорит . 76% выбрали ВВП они и до выборов ни куда не ездили акромя Крыма и то если смогли урвать дотационный билет... потом к ним добавилось еще 17 % тех кто лучше жить стал только на словах , а на деле у них не стало даже на дотационный крым и в итоге 93 % благодарных жителей сидели дома на кухне обсуждая послание ВВП ....в то время когда 1% бояр отдыхал за границей. Вы к стати обращали внимание на людей которые присутствовали на выступлении ВВП ?? все лица загорелые ...Грефа я даже не сразу узнал . Черный весь ....вот вам и показали весь этот 1 % ))))

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20 янв 2020 в 10:11

В этом году прекрасно не посетил Мадагаскар. В следующем планирую не менее отлично не посетить Маврикий и Багамы...))

Гость
20 янв 2020 в 10:07

раньше выезжали в Тайланд или Вьетнам на новогодние праздники, последние два года без поездок и без праздничного стола, все крайне скромно