Новосибирцы рассказали, куда ездили на новогодних каникулах — результаты опроса

— Больше всего домоседов оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства. За границу в каникулы чаще других ездили работники банков, а путешествовали по России представители сферы искусства и масс-медиа. Вполне возможно, что многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе, — сообщила Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Компания HeadHunter провела опрос, чтобы выяснить, как новосибирцы провели новогодние каникулы. Оказалось, 93% жителей Новосибирской области сидели дома, 5% путешествовали по России и всего 1% отправились на праздники за границу.

Кроме того, исследователи выяснили, что 38% жителей Новосибирской области вышли работать 31 декабря, а 31% трудились в течение праздников — это самый низкий показатель среди регионов, в целом в России в этот период работал каждый второй. Выше всего доля тех, кто работал 31 декабря, среди представителей банковской сферы, сферы HR, в каникулы — среди специалистов по продажам и сотрудников транспортной отрасли.

Также в Новосибирской области оказалось больше всего тех, кто поддерживает идею о сокращении новогодних каникул — за это высказались 37% (в среднем по России — 29%).

Интересно, что именно среди респондентов Новосибирской области оказалось больше всего тех, кто в целом поддерживает идею о сокращении новогодних каникул — так или иначе за это высказались 37% (в среднем по России — 29%).

— Чаще всего за урезание выходных высказывались мужчины, респонденты 45–54 лет и представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство», «Высший менеджмент» и «Транспорт, логистика». При этом на прямой вопрос «что нужно сделать с новогодними каникулами?» 34% жителей региона ответили «сократить или ликвидировать», 40% — «оставить всё как есть», 26% — «увеличить», — говорится в исследовании.

