20 января понедельник
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 4/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 4/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Происшествия

Уснул за рулём: в центре Новосибирска «Хонда» врезалась в троллейбус

В аварии никто не пострадал, водитель ждёт эвакуации

4 399
17 Обсудить

Поделиться

Автомобиль получил серьёзные повреждения

Автомобиль получил серьёзные повреждения

Около 6:20 в районе улицы Гоголя, 15 автомобиль «Хонда», двигаясь в сторону Красного проспекта, столкнулся с троллейбусом. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём. Об этом НГС сообщил аварийный комиссар Дмитрий, который работал на месте происшествия.

Машина столкнулась с троллейбусом, когда он отъезжал от остановки

Машина столкнулась с троллейбусом, когда он отъезжал от остановки

ДТП случилось в тот момент, когда троллейбус отъезжал от остановки. Никто на пострадал, в автомобиле сработали подушки безопасности. «Хонда» не смогла продолжить движение, вскоре машину должны эвакуировать.

В машине сработали подушки безопасности

В машине сработали подушки безопасности

В начале января трамвай на улице Титова столкнулся с двумя автобусами.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 3
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 5
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

авариятроллейбусводитель уснул за рулёмЦентральный райондтп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
20 янв 2020 в 09:28

Ожидаемо.Вначале ночь в купели, потом стояние за святой водой, вот и не выспался.

джон2
20 янв 2020 в 09:33

Ещё и троллейбус повредил, а если б перед переходом заснул

20 янв 2020 в 09:31

Ничего удивительного , это же неуправляемый японохлам.