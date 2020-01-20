Уснул за рулём: в центре Новосибирска «Хонда» врезалась в троллейбус

Около 6:20 в районе улицы Гоголя, 15 автомобиль «Хонда», двигаясь в сторону Красного проспекта, столкнулся с троллейбусом. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулём. Об этом НГС сообщил аварийный комиссар Дмитрий, который работал на месте происшествия.
ДТП случилось в тот момент, когда троллейбус отъезжал от остановки. Никто на пострадал, в автомобиле сработали подушки безопасности. «Хонда» не смогла продолжить движение, вскоре машину должны эвакуировать.
В начале января трамвай на улице Титова столкнулся с двумя автобусами.