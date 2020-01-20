20 января понедельник
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 6/10
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 6/10
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Город

Вот почему были очереди: новосибирские спасатели подсчитали, сколько человек окунулись в купели

В обряде Крещение Господне приняли участие почти 19 тысяч человек

699
4 Обсудить

Поделиться

Одна из городских купелей работала с полуночи

Одна из городских купелей работала с полуночи

Горожане начали окунаться в проруби ночью с 18 на 19 января, круглосуточно работала купель на Медвежьем озере. НГС вёл онлайн-трансляцию с праздника. Когда он закончился, стало известно, что в проруби окунулись 18 тысяч 861 человек, сообщили в группе спасателей МАСС.

Специалисты обеспечили безопасность рядом с купелями. В некоторых местах на лёд не пускали более 20 человек, чтобы избежать проседания льда. Инцидентов зафиксировано не было.

Напомним, что НГС собрал 15 самых впечатляющих фотографий Крещения-2020 и 10 жарких фото девушек с Крещения. Также мы рассказали историю компании сибиряков, которая смогла объехать все купели города.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Крещениекупельпрорубьспасателимчс
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
20 янв 2020 в 09:11

19 тысяч на полутора миллионный город?
Ну ещё не все потеряно.Не очень уж большое количество, у которых не в порядке с головой.

Гость
20 янв 2020 в 09:13

прям статьи,как сказал пару дней назад)) даже в такой же очередности.

Фото пользователя
20 янв 2020 в 09:13

Здоровья им всем. И не заболеть. Молодцы! А какова температура воды была, кто скажет? И еще вопрос. Каково было состояние дна в купелях? Ведь если дно илистое, то вода быстро станет грязной от множества посетителей купелей.