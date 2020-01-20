Вот почему были очереди: новосибирские спасатели подсчитали, сколько человек окунулись в купели

Горожане начали окунаться в проруби ночью с 18 на 19 января, круглосуточно работала купель на Медвежьем озере. НГС вёл онлайн-трансляцию с праздника. Когда он закончился, стало известно, что в проруби окунулись 18 тысяч 861 человек, сообщили в группе спасателей МАСС.

Специалисты обеспечили безопасность рядом с купелями. В некоторых местах на лёд не пускали более 20 человек, чтобы избежать проседания льда. Инцидентов зафиксировано не было.



Напомним, что НГС собрал 15 самых впечатляющих фотографий Крещения-2020 и 10 жарких фото девушек с Крещения. Также мы рассказали историю компании сибиряков, которая смогла объехать все купели города.

