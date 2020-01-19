Дмитрий Медведев назвал причину отставки своего правительства

Одна из самых обсуждаемых новостей на этой неделе — отставка правительства и новый премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу объяснил, почему было принято решение об отставке правительства.
— Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, — о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства, — сказал он.
По словам Медведева, те 8 лет, что он возглавлял российское правительство, — огромный срок. Такое в новейшей истории России впервые. И эти 8 лет были очень сложным периодом, учитывая кризис и санкции. Но, несмотря на это, бывший премьер ответил, что доволен работой кабинета министров.
— Обычно об этом рассуждают как об общих вещах. Но это совсем не общие вещи. Это рост цен, — объяснил Медведев. — Вначале инфляция выросла до 13, до 15 процентов. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция — это результат деятельности правительства и Центрального банка, об этом, кстати, президент специально сказал в послании. Она составляет 3 процента. <...> Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство. <...> Наконец, крупные программы. Они были установлены, приняты указом президента в 2012-м, и затем национальные проекты, которые появились в 2018 году. Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен.
Дмитрий Медведев также добавил, что для него нет ничего удивительного в назначении на должность заместителя председателя Совбеза. Бывший премьер также сказал, что останется председателем «Единой России», так как пост зампредседателя Совбеза это позволяет.
Напомним, 15 января, после послания Путина Федеральному собранию правительство России сложило полномочия. Пока Государственная дума утверждала нового премьер-министра, президент России Владимир Путин встречался с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.