Дмитрий Медведев назвал причину отставки своего правительства

Об отставке он рассказал в интервью Первому каналу Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Одна из самых обсуждаемых новостей на этой неделе — отставка правительства и новый премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу объяснил, почему было принято решение об отставке правительства. — Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, — о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства, — сказал он.

По словам Медведева, те 8 лет, что он возглавлял российское правительство, — огромный срок. Такое в новейшей истории России впервые. И эти 8 лет были очень сложным периодом, учитывая кризис и санкции. Но, несмотря на это, бывший премьер ответил, что доволен работой кабинета министров. — Обычно об этом рассуждают как об общих вещах. Но это совсем не общие вещи. Это рост цен, — объяснил Медведев. — Вначале инфляция выросла до 13, до 15 процентов. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция — это результат деятельности правительства и Центрального банка, об этом, кстати, президент специально сказал в послании. Она составляет 3 процента. <...> Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство. <...> Наконец, крупные программы. Они были установлены, приняты указом президента в 2012-м, и затем национальные проекты, которые появились в 2018 году. Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен.